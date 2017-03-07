DEAŞ'ın Musul'daki son kalesi de düştü

Irak özel kuvvetler sözcüsü Abdul Emir El Mahammedavi, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki son kalesi olan Musul merkez yönetim binalarını geri aldıklarını söyledi.
Irak özel kuvvetler sözcüsü Abdul Emir El Mahammedavi, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki son kalesi olan Musul merkez yönetim binalarını geri aldıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler sözcüsü Abdul Emir El Mahammedavi, Musul müzesinin ele geçirildiğini, DEAŞ militanlarının müzeye büyük zarar verdiklerini söyledi. Sözcü, özel kuvvetlere ait bir birliğin gece Musul'un merkezindeki Ninova hükümet binalarını ele geçirdiğini söyledi. Sözcü, yaşlılar bakım evi ve Hürriyet Köprüsü'nün de ele geçirildiğini, Musul'un idari merkezindeki binalarda şiddetli çarpışmaların yaşandığını, onlarca DEAŞ militanının öldürüldüğünü kaydetti. Irak askeri sözcüsü, bundan sonra, sivillerin arasına karışmış binlerce DEAŞ militanın bulunduğu, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu eski Musul şehrine gireceklerini ifade etti.
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