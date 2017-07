DEAŞ'ın hücre evinden 6 canlı bomba, 1 çocuk gelin çıktı

Adana'da polis tarafından çökertilen terör örgütü DEAŞ'ın hücre evinde Türkiye ile Avrupa ülkelerinde canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan, aralarında 6 canlı bombanın bulunduğu 2'si çocuk 12 kişi sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Adana emiri' olarak atadığı 32 yaşındaki A.Ç.'nin 4 arkadaşıyla birlikte Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde hücre evi oluşturduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda zanlıları yaklaşık bir ay boyunca takibe başladı. Yapılan takip sonucunda polis A.Ç.'nin sosyal medya üzerinden şifreli konuşmalarla örgüte elaman kazandırdığını, bu kapsamda İstanbul, Konya, Bursa ve İzmir'den 2'si yaşı küçük 7 kişinin geldiğini belirledi. Polis gelen 6 kişinin Suriye'ye geçip burada bomba eğitimi aldıktan sora tekrar Adana'ya dönerek Türkiye ve yurt dışında canlı bomba eylemi yapacağını öğrendi.



ŞAFAK VAKTİ 250 POLİSLE OPERASYON

Polis, bu bilgiler üzerine Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla Terörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı ve şube müdürü koordinasyonunda hücre evine şafak vakti operasyon başlattı. Polis, çelik yelekleri giyerek Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evin etrafını sararken, çatışma ve bombalı eylem olasılığına karşılık 15 zırhlı araç, itfaiye ve ambulans da hazır bekletildi. Polis kapıyı kırarak girdiği evde militanları yere yatırıp hepsini tek tek kelepçeledi. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldıktan sonra evde arama başlattı. Yapılan aramada evde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital verilere el konuldu.

Yapılan sorgulamada A.Ç.'nin sözde 'Adana emiri' olduğu, 3 arkadaşıyla hücre evi oluşturduğu, zanlıların buradan Suriye'ye militan, para, yiyecek, giyecek gönderdiği öğrenildi. Ayrıca zanlıların, Suriye'de bomba eğitimi alan militanları Türkiye'ye sokup buradan Türkiye'de ve yurt dışında eylem yapmasını sağladığı belirlendi. 4 zanlının bunun yanı sıra eylem yapacak militanlar için keşif yapıp kroki çizdiği de belirlendi. Hücre evinde 3 canlı bombanın dışında 14 yaşında bir de çocuk gelin olduğu ortaya çıktı.



TERÖRİST EVİNDEN YABANCI UYRUKLU ÇOCUK GELİN ÇIKTI

Polis, operasyon kapsamında Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde S.Y. (36) adlı örgüt elemanının evine yaptığı baskında gördükleri karşısında şok oldu. S.Y.'nin Endonezya'dan İstanbul'a gelen bir ailenin 14 yaşındaki E.U. isimli kızını 1 yıl önce para ile satın alıp, kendisine eş yaptığını öğrendi. Kız çocuğu çocuk şube müdürlüğünü teslim edildi. Çocuğun psikolog eşliğinde ifadesi alınıp hamile olup olmadığının da tespiti çalışması başlatıldı. Polis evde bulamadığı S.Y.'yi de her yerde arıyor.



KONYA VE GAZİANTEP'TE CEMAATE BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞI

Polis, gözaltına alınan zanlıların sorgularında 6 militanın örgüt için her yerde canlı bomba eylemi yapmayı kabul ettiğini belirledi. Bu canlı bombalardan 4'ünün hem Türkiye hem de yurt dışında canlı bomba olarak eylem yapmayı kabul ettiğini, 2 zanlının ise "Türkiye bizim vatanımız, biz sadece yurt dışında eylem yaparız" dedikleri belirlendi. Her yerde eylem yapmayı kabul eden zanlıların özellikle 'kafir' olarak niteledikleri Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere, Belçika gibi ülkelerde eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Ayrıca DEAŞ'ın cemaatler üzerinden Türkiye'de kaos planı yaptığı bunu da Gaziantep ve Konya'da bir cemaat toplantısını basıp bombalı eylem planladığı tespit edildi.



GENÇLERİ CENNET VAADİYLE KANDIRIYORLAR

Polis hücre evini çökerterek DEAŞ'ın üst düzey militanlarının Türkiye'de ve dünyada ailesi ile bağı kopmuş, annesi ve babası ayrı yaşayan, kimse tarafından sevilmeyen, daha önce uyuşturucu kullanmış ve suça bulaşmış gençleri seçtiğini ve onlara cennet vadederek kandırdığını tespit etti. Militanların bu tür gençleri bulduktan sonra önce Kur'an-ı Kerim'den bir-iki ayet okuyarak, "Bu dünyada kimseye yaranamadınız. Bu dünyada hiçbir şey yapmadınız, sizi kimse sevmiyor kafirleri öldürerek öbür dünyanızı garanti altına alın cennete gidin şehit olun" dedikleri belirlendi.

Gözaltına alınan Y.K. isimli şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu, bir süre önce de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinden çıktığı öğrenildi. Ayrıca son zamanlarda DEAŞ'ın "İslam devleti yeniliyor, yeni güçler lazım, savaşacak asker lazım" diyerek militan toplamaya çalıştığı da belirlendi.



MERKEZ CAMİİ'NDE "CANLI BOMBAYIM" DİYE BAĞIRAN DA VAR"

Öte yandan, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan birinin 2016 yılında Adana Merkez Camii'nde "canlı bombayım" diye bağırarak cemaati paniğe sevk eden ve daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmekten polis tarafından kurtarılan 34 yaşındaki Mahmut Kılıçarslan'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye/İHA)