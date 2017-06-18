DEAŞ'ın elindeki son bölgeye operasyon

Irak güçleri, Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın elinde kalan son bölgeye yönelik operasyon başlattı.
Irak güçleri, Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın elinde kalan son bölgeye yönelik operasyon başlattı. Irak güçlerinin DEAŞ'ın elinde kalan son bölgeye yönelik başlattığı operasyon kapsamında özel kuvvetlerin batıdan, federal polisin de güneyden ilerlediği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM), 100 bin kadar sivilin kentte mahsur kaldığını duyurarak, sivillere kentten ayrılmaları çağrısında bulundu. BM, geçtiğimiz 2 hafta içinde Musul'un batısında yaklaşık 230 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Iraklı güçler, kentte ne kadar DEAŞ militanının bulunduğunu bilmediklerini ifade etti. Bölgeden kaçmayı başaran siviller, mahsur kalan insanların gıda ve su sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. DEAŞ, Musul'u 2014 yılında ele geçirmişti.
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