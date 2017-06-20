DEAŞ'ın başvaizi Türki El Binali öldürüldü

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun, 31 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında, DEAŞ'in başvaizi Türki El Binali adındaki teröristin öldürüldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun, 31 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında, DEAŞ'in başvaizi Türki El Binali adındaki teröristin öldürüldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, 31 Mayıs'ta Suriye'nin Deyri Zor kentindeki Mayadin ilçesine düzenlenen hava saldırısında, DEAŞ'in başvaizi Türki El Binali adındaki teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "El Binali, yabancı terörist devşirmede ve dünya çapında saldırıları azmettirmede kilit bir rol oynuyordu. 2014'ten beri DEAŞ'ın baş vaizi olarak katliamlar ve diğer vahşetleri teşvik etmek adına propaganda yapıyor. Ebu Bekir El Bağdadi'nin en güvendiği isimlerden biriydi" ifadelerine yer verildi.

