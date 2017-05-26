DEAŞ'ın 3 lideri öldürüldü

Pentagon, Irak ve Suriye'de 3 DEAŞ terör örgütü liderinin öldürüldüğünü duyurdu.

Pentagon, Irak ve Suriye'de 3 DEAŞ terör örgütü liderinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, koalisyon tarafından Irak ve Suriye'de iki aydır düzenlenen hava saldırısında 3 DEAŞ terör örgütü liderinin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, Mustafa Güneş'in 27 Nisan'da Suriye'nin Mayadin bölgesinde, Cezayirli Ebu Asim El Cazeri'nin ise 11 Mayıs'ta Mayadin'de öldürüldüğü ifade edildi. Ebu kattab El Ravi'nin ise Irak'ın Kaim bölgesinde düzenlenen hava saldırısında öldüğü aktarıldı.

