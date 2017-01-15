15.01.2017 11:10 'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katılacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15-16 Ocak 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan 'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15-16 Ocak 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan 'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15-16 Ocak 2017 tarihlerinde Riyad/Suudi Arabistan'da, 13 ülke genelkurmay başkanının katıldığı DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na iştirak edecektir" denildi.



