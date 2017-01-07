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DEAŞ bombalı araçla saldırdı: Ölü ve yaralılar var
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DEAŞ bombalı araçla saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde kaymakamlık binası yakınlarında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde kaymakamlık binası yakınlarında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde öğlen saatlerinde DEAŞ terör örgütü tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Azez'deki kaymakamlık binası yakınlarında halkın yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleşen terör saldırında çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı öğrenildi.
Araçlarla sınıra getirilen yaralılar, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.
(Mehmet Ali Dağ / İHA)
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