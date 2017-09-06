06.09.2017 19:40 DEAŞ'a katılmaya hazırlanırken İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ yanlısı bir kişi, ailesine yazdığı 'veda' mektubunun ardından örgütün kırsaldaki eylemlerine katılmaya hazırlanırken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Terör örgütü DEAŞ yanlısı bir kişi, ailesine yazdığı 'veda' mektubunun ardından örgütün kırsaldaki eylemlerine katılmaya hazırlanırken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı örgüt yanlısı eğilimleri olan M.A.M. adlı bir şüpheliyi takibe aldı. Terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye sahasındaki eylemlerine katılma arayışındaki M.A.M.'yı İstanbul'da yakalayan terör polisi, şüpheli şahsın üzerinden ailesine yazdığı bir 'veda' mektubunu da ele geçirdi. Aşırı uç akımlara eğilim gösteren zanlıyı gözaltına alan emniyet güçleri, şüphelinin DEAŞ bağlantılarını araştırıyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.A.M.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

