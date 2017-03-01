'DEAŞ'a karşı İslam dünyasındaki müttefiklerimizle çalışacağız'

İlk kez Kongreye hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'la mücadeleye ilişkin, 'Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki müttefiklerimizle çalışacağız' dedi.

İlk kez Kongreye hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'la mücadeleye ilişkin, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki müttefiklerimizle çalışacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez ABD Kongresine hitap etti. Trump, konuşmasında ekonomi politikası, sağlık hizmetleri, altyapı, ordu ve terörle mücadele konularına değindi. Meksika sınırına örülmesini istediği duvar hakkında da konuşan Trump, "Güney sınırına duvarı örmeye yakında başlayacağız. Planlandığı tarihte başlayacak ve bittiğinde silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve suça karşı son derece etkili olacak" dedi.

Terörle mücadele konusunu dile getiren Trump, ABD'nin İslam dünyasındaki müttefikleriyle çalışacağını söyledi. Tump, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki müttefiklerimizle çalışacağız" diye konuştu.



"NATO'YU GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ"

NATO konusuna da değinen Donald Trump, "Faşizmi tahtından eden iki Dünya Savaşı, komünizmi deviren Soğuk Savaş arasındaki harmanlanan NATO'yu güçlü şekilde destekliyoruz" dedi. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ve Pasifik'teki partnerlerinden NATO, stratejik ve askeri operasyonlarda anlamlı ve direkt bir rol üstlenmesini beklediklerini belirtti.

