Filipinlerde DEAŞ'a bağlı grupların rehin aldığı 18 sivilden 5'inin öldürüldüğü bildirildi.

Filipinlerde DEAŞ'a bağlı grupların rehin aldığı 18 sivilden 5'inin öldürüldüğü bildirildi.

Filipinler'de ordu ile DEAŞ'a bağlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda siviller hayatını kaybediyor. DEAŞ'a bağlı gruplar, 5 sivili daha öldürdü. Sivillerin, DEAŞ'a bağlı gruplar tarafından rehin alınanlar olduğu ve kaçmaya çalışırken öldürüldüğü aktarıldı.

5 sivilin daha DEAŞ'a bağlı gruplar tarafından öldürülmesinin ardından katledilen sivillerin sayısı 26'ya yükseldi.

(Rj Afrıca /İHA)