06.02.2017 11:21 DEAŞ'a 29 ilde operasyon: 748 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 30 Ocak-6 Şubat haftasında gerçekleştirilen terör operasyonları hakkında bilgi verdi. Buna göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, hafta boyunca yapılan operasyonlarda da 72 olmak üzere toplam 820 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 165 operasyondaysa 'örgüte yardım ve yataklık' yaptıkları iddiası ile 287 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 29'u tutuklandı. FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 701 kişide 73'ü, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu şüphesiyle gözaltına alına 21 kişiden de 2'si tutuklandı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 5'i sağ yakalanan, 7'si teslim olan olmak üzere toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 71 ilde gerçekleştirilen 740 operasyondaysa piyasa değeri 11 milyon 501 bin 39 TL olan uyuşturucu madde ile piyasa değeri 10 milyon 753 bin 738 lira olan kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarda bin 219 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 160'ı tutuklandı.



