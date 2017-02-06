Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
DEAŞ'a 29 ilde operasyon: 748 gözaltı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

DEAŞ'a 29 ilde operasyon: 748 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, 30 Ocak-6 Şubat haftasında gerçekleştirilen terör operasyonları hakkında bilgi verdi. Buna göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, hafta boyunca yapılan operasyonlarda da 72 olmak üzere toplam 820 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik 165 operasyondaysa 'örgüte yardım ve yataklık' yaptıkları iddiası ile 287 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 29'u tutuklandı. FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 701 kişide 73'ü, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu şüphesiyle gözaltına alına 21 kişiden de 2'si tutuklandı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 5'i sağ yakalanan, 7'si teslim olan olmak üzere toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 71 ilde gerçekleştirilen 740 operasyondaysa piyasa değeri 11 milyon 501 bin 39 TL olan uyuşturucu madde ile piyasa değeri 10 milyon 753 bin 738 lira olan kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarda bin 219 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 160'ı tutuklandı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Teröristler topların içerisine patlayıcı tuzaklamış
Yurt yangınında 4 yönetici yeniden tutuklandı
Türk kirazı ve üzümü Almanya'dan Avrupa'ya açılacak
Bakan açıkladı: İşte gün gün öğrencilere verilecekler
Konya'da zincirleme kaza: 38 yaralı
Çaresizce kurtarılmayı beklediler
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe çeyrek finalde
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!
Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Teröristler topların içerisine patlayıcı tuzaklamış
Teröristler topların içerisine patlayıcı tuzaklamış
Yurt yangınında 4 yönetici yeniden tutuklandı
Yurt yangınında 4 yönetici yeniden tutuklandı
Türk kirazı ve üzümü Almanya'dan Avrupa'ya açılacak
Türk kirazı ve üzümü Almanya'dan Avrupa'ya açılacak
Bakan açıkladı: İşte gün gün öğrencilere verilecekler
Bakan açıkladı: İşte gün gün öğrencilere verilecekler
Konya'da zincirleme kaza: 38 yaralı
Konya'da zincirleme kaza: 38 yaralı
Çaresizce kurtarılmayı beklediler
Çaresizce kurtarılmayı beklediler
Barbaros Şansal davasında flaş gelişme
Barbaros Şansal davasında flaş gelişme
Buz tutan çayda kayak ve semaver keyfi
Buz tutan çayda kayak ve semaver keyfi
Bu tavsiyeler hayat kurtarıyor
Bu tavsiyeler hayat kurtarıyor
2010 KPSS sorularının sızdırılmasında 5. dava başladı
2010 KPSS sorularının sızdırılmasında 5. dava başladı
İnönü Stadı kapatıldı
İnönü Stadı kapatıldı
Hani'de kayyumdan bir ilk
Hani'de kayyumdan bir ilk

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English