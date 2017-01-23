DBP'li belediyeye operasyon: 13 gözaltı

Ağrı'nın Doğubayazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay'la birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay'la birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde çok sayıda polisin katılımıyla Doğubayazıt Belediye binası, Belediye Başkanı Rohat Özbay ve DBP'li belediye meclis üyelerinin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Başkan Rohat Özbay ile birlikte 13 kişi gözaltına alınırken, aramaların ise devam ettiği öğrenildi. (Bülent İba / İHA)
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