07.02.2017 13:37 DBP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Akif Kaya görevden uzaklaştırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Akif Kaya görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının DBP'li Belediye Başkanı Akif Kaya'yı görevden uzaklaştırdığı belirtildi. Hakkari merkez ve ilçelerinde kayyum atanmayan tek belediye olan Esendere Belde Belediyesinde de Başkan Kaya'nın uzaklaştırılmasıyla görevde kalan DBP'li belediye başkanı kalmadı.

(Erkan Çapraz - Ömer Oğuz / İHA)

