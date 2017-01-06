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'Dayatılan senaryoyu kabul etmedik, etmeyeceğiz'
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'Dayatılan senaryoyu kabul etmedik, etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kimse güçlenen Türkiye'ye hazmedemiyor. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Terör örgütlerinin manipülasyonları üzerinden senaryoyu kabul etmedik, etmeyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse güçlenen Türkiye'ye hazmedemiyor. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Terör örgütlerinin manipülasyonları üzerinden senaryoyu kabul etmedik, etmeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve sivil toplu kuruluşu temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 14 yılda geldiği noktaya dikkat çekerek, "Şu havalimanı, şu yollara bak. Nereden nereye geldik. Var mıydı bunlar yoktu. Buralara kolay mı geldik? Bunlar ufku olan yöneticilerin liderlerin işi. Biz geleceğe öyle baktık. Tarihte de biz yaptık. Buralar ilim merkeziydi. Tarımın merkezi burasıydı. Haran'dı. Dünya buradan kalktı. Biz bunu geriye döndürmeliyiz. Tarım bakanı işte burada. Yeniden derleyip, toparlayacağız. Yiğit düştüğü yerden kalkıyor. Bu ülkenin her bir karışında, heybesinde sadece ilim olan, aşk olan gönül erlerinin emeği vardır. Tarla arazi, imar girmemiş topraklardır. İmar girene arsa diyoruz. Vatan şehit kanları ile yoğrulmuş toprağa denir. Biz şehit kanları ile burayı vatan yaptık. Operasyon yapmayı düşünenler avuçlarını yalarlar. Canımız yanıyor üzülüyoruz. Allah'ın vaadi ortada üzülmeyin. Biz buradan bakacağız olaya. Terazisi uygun olmayanlar bunu anlamaz. Uygun olanlar Bekir hoca, Aslı kardeşim gibi anlar. Mesele bunu yakalamamız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleyle ilgili olarak, "Güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Bedelini ağır ödetiyoruz. Şu anda inlerine girdik, giriyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. Terör eylemleri yapıyorlar. Her başarının bedeli vardır er ya da geç bitireceğiz" şekline konuştu.

"ÜLKEYİ CENK MEYDANLARINDA KURDUK"
Erdoğan, ülkenin kolay kurulmadığını vurgulayarak, "Biz bu ülkeyi, cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerle kurduk. Dünyanın 32 ülkesinde bizim şehitliklerimiz var " ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Avrupa ülkelerinin refah bahanesiyle İslam coğrafyasını karıştırdığı kaydederek, "Bazıları da bu bahaneyle yanımıza kadar geldi. Ama zulümden refaha kavuşturmak için değil, zulmü arttırmak için geliyorlar. Mezar taşlarını okuduğunuzda coğrafyamızın, 81 vilayetini görürsünüz. Bizim fiziki sınırlarımız farklı, gönül sınırlarımız farklıdır. Batılı sizin gibi olamaz. Milli gelirine baktığınız da sizinle mukayese edemeyecek kadar fazla. Ama şu kadar göndermenizi istediğimizde ise almıyorlar" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan batılı ülkelere eleştirilerini sürdürerek, "Yardım isteyen insanları kapılarından kovanlar tel örgülerin arkasında güvenlik arayanlar, gelsinler mazluma nasıl sahip çıkıldığını Şanlıurfa'da görsünler" ifadelerini kullandı.

"İNCELEMELERİ YAPILDIKTAN SONRA VATANDAŞLIĞIMIZA ALACAĞIZ"
Suriyelilere vatandaşlık müjdesi veren Erdoğan, "Bir adım daha atıyoruz. Gelen Suriyeli ve Iraklı kamplarda ve kampların dışında kalanlar, Suriyelilerin hepsi için İçişleri Bakanlığımız çalışma yapıyor. İncelemeleri yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza alacağız. Çok iyi yetişmiş insanlar var. Kaçak çalışmaktansa milletin evladı olarak çalışsınlar. Her an bu adımı atmaya hazır vaziyette. Türkiye'nin ortaya koyduğu liderlik kardeşlerimizi sevindirirken, birilerini üzüyor. FETÖ gibi on yıllardır özenle gizledikleri ihanet örgütlerini alenen üzerimize sarıyorlar. Hadiselerin hepsini amacı hedef, iddiaları ve milli politikalarından vazgeçirmektir. Öyle tehditler var ki, bu darbeler kafalarına inince, bitişik evler arasında tüneller açmışlar. Batılı bunları görüyor. Hala müdafaasını yapıyor. Kanal içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik için açılır. Atık su yok zaten. Çoğunlukta içme suyu yok. Kanalizasyonları onların yapma zorunluluğu vardır. Onlar yapmıyorlar. Biz yapalım diye talimatlar verdik, yaptırıyoruz. Bize oy vermiyor diye ayrımcılığa gitmeyelim. Onlarının anlayışı yok. Terör örgütlerini koçbaşı gibi kullanarak, direncimiz kırmaya çalışıyorlar. Bunun için kendini kullandırtmaya hazır kim varsa, hangi örgüt varsa tedavüle sunuyorlar" ifadelerine yer verdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DESTEKLENMESİNE TEPKİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Avrupa ülkelerine terör konusunda eleştirerek, "Bir ABD'li general açıklama yapıyor. DEAŞ'i biz kurduk diyor. ABD'li general söylüyor. İşte PYD, YPG bunların arkasında kim var. Silahları kimler veriyor. Hepsine muhataplarıma tescilli olarak söyledim. Oyun çok hince yapılıyor. Kimse güçlenen Türkiye'ye hazmedemiyor. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Terör örgütlerinin manipülasyonları üzerinden senaryoyu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı, sunulmayacak. Allah'a hamd olsun, bir terör eylemi ile manşetle hizaya sokulan Türkiye artık yok, tarihe karıştı. Artık vatandaşların güvenliği için ülke sınırları içinde ve dışında operasyonlar yürüten bir ülke var" dedi.

"GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM"
Erdoğan gençlere sahip çıkılmasını isteyerek, "Gençlerimize sahip çıkalım. Hiçbir evladımızın bu ihanet şebekelerinin pençesine düşmesine müsaade etmeyin" diye konuştu.
Türkiye'de yapılan eylem ve girişimlerin ekonomi ayağı ile birlikte yapıldığına dikkat eken Erdoğan, "Her bir hadise ekonomi ayağı ile birlikte yapılıyor. Ekonomide olumsuz hava pompalamak rutin eylem haline dönüştü. Bunlara prim verdik mi, asla. Sıkıntılar yaşadık yaşıyoruz ama yeniden umut veren döneme de girdik, giriyoruz. Artık siyasi konularla ekonomik konularda da çok güçlü masaya oturma durumuz var" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin Irak'a yapacağı ziyarete de değinerek, iki ülke arasındaki başta turizm olmak üzere ekonomik konuların gündemde olacağını ifade etti. Kanat önderleri ile sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarına seslenen Erdoğan, "Teröristle mücadele öncelikle güvenlik güçleridir. Terörle mücadele medyadan üniversiteye ailelerden kanat önderlerine kadar tüm toplumun öncelikli görevidir. Garip tipler geldiği zaman bunu güvenlik güçlerine bildireceksiniz. İstihbaratın en önemlisi insani istihbarattır. Kökünü kurutmak istiyorsak, kimden gelirse gelsin, sert irademizi ortaya koymalıyız. Bazıları teröristin kimliğine ve ideolojisine bakarak değerlendiriyor" diye konuşu.
(Bekir Basmacı - Kazım Uzunöz - Şinasi İnan/İHA)
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