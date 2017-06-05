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Dayakçı öğretmen hakkında soruşturma açıldı
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Dayakçı öğretmen hakkında soruşturma açıldı

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4 öğrenciyi sıra dayağına çeken öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4 öğrenciyi sıra dayağına çeken öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Gültepe Okullar Bölgesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda öğretmen O.K. bilinmeyen bir nedenden dolayı sinirlendiği 4 öğrenciyi tahtaya çıkardı. Öğrencilere sinirlendiği görülen öğretmen O.K. tokatladığı öğrencileri sıra dayağına çekti. Dayağın görüntülerinin bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedilmesi ve daha sonra basında yer almasının ardından öğretmen hakkında Sivas Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Görevlendirilecek müfettişlerin olayla ilgili inceleme yapacağı öğrenildi.
(Uğur Yiğit /İHA)

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