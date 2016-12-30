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Davutoğlu'ndan TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Davutoğlu'ndan TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin, 'Ameliyattan salimen çıktı, durumu da doktorlarımızın verdiği bilgiye göre gayet iyi. İnşallah o nezih ve güzel üslubunu her zaman bundan sonra da Meclis Başkanlığı kürsüsünden duyabileceğiz' dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin, "Ameliyattan salimen çıktı, durumu da doktorlarımızın verdiği bilgiye göre gayet iyi. İnşallah o nezih ve güzel üslubunu her zaman bundan sonra da Meclis Başkanlığı kürsüsünden duyabileceğiz" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyareti için gittiği Güven Hastanesi'nde ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Davutoğlu, Kahraman'ın sağlık durumu ile ilgili, "Kendisi çok kadim dostumuzdur. Hepimizin abisi konumundaydı sadece Meclis Başkanı olduktan sonra değil ondan öncesinde gençlik yıllarından beri beraberdik. Dünyanın en zarif, en nezih, en dikkatli insanlarından biriydi ve ülkemize geçmişte kültür Bakanı olarak son 1 buçuk yılda da Meclis Başkanı olarak çok büyük hizmetler yaptı. Herkes onun ahlakını, meziyetlerini bilir. Rahatsızlığı sebebiyle bir kez daha geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, Kahraman'ın ailesiyle ve doktorları ile de görüştüklerini kaydederek, "Ameliyattan salimen çıktı, durumu da doktorlarımızın verdiği bilgiye göre gayet iyi. İnşallah o nezih ve güzel üslubunu her zaman bundan sonra da Meclis Başkanlığı kürsüsünden duyabileceğiz. Allah şifa versin, onun Meclis Başkanlığı görevine de en iyi devamı suretiyle millete hizmet etme yolunda ona güç versin, sıhhat versin" ifadelerine yer verdi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise Kahraman'ın yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"4-5 saat süren bir ameliyatmış ama sağlık durumunun iyi olduğunu bir yoğun bakım dönemini geçireceğinden bahsettiler Allah şifalar versin."
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