Davutoğlu'na hakaret davasına devam edildi

Mersin'de yaptığı bir konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de yaptığı bir konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir suçtan Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yüksekdağ, bir önceki duruşmada olduğu gibi yine katılmayarak ifade vermezken, avukatları duruşma salonunda yer aldı. Yüksekdağ'ın avukatları, davaya konu olan konuşmanın meclis kürsüsü ve parti grubunda da yapıldığını, yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Mahkeme, sanığın bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanması için ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 6 Kasım tarihine erteledi.

