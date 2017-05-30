Davulcu kılığına giren sosyal medya fenomeni zabıtaya yakalandı

Beşiktaş'ta sosyal paylaşım sitesine video çekmek amaçlı sahur vakti davul çalarak sokaklarda gezen sosyal medya fenomenine, insanları rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayet edilince zabıta ekipleri tarafından para cezası kesildi.

Beşiktaş'ta sosyal paylaşım sitesine video çekmek amaçlı sahur vakti davul çalarak sokaklarda gezen sosyal medya fenomenine, insanları rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayet edilince zabıta ekipleri tarafından para cezası kesildi.

Sosyal paylaşım sitesine videolar çekerek paylaşımda bulunan sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşları sahura kaldırmak için Ramazan davulcusu oldu. Fenomen, Ortaköy sokaklarında mani söyleyerek ve davul çalarak insanları rahatsız edince baltayı taşa vurdu. Vatandaşların şikayet etmesi üzerine harekete geçen Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Söyletmez'i Dereboyu Caddesi üzerinde durdurdu. Neye uğradığını şaşıran Söyletmez'in, korsan davulcu olmadığını belirtmesine rağmen davuluna el koyuldu.



DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ, PARA CEZASI KESİLDİ

Zabıta aracına getirilen fenomen, sosyal medya için video çektiği konusunda ekipleri inandırmak için dakikalarca dil döktü. Bunun üzerine ekipler, sosyal bir olay için çekim yapmasına karşın izin almayarak, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle fenomene Kabahatler Kanunu kapsamında 109 lira para cezası kesti. Ekiplerin uyarılarının ardından Söyletmez, davulunu geri aldı. Fenomen genç ardından zabıta ekiplerine teşekkür etti.

(Doğan Can Cesur / İHA)