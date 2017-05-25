Davul üreticileri ramazana hazır

Ramazan ayının değişmeyen kültürlerinden biri olan davulcular, 11 ayın sultanı için son hazırlıklarını tamamlarken, davul üreticileri de yoğun bir çalışma içine girdi.

Ramazan ayının değişmeyen kültürlerinden biri olan davulcular, 11 ayın sultanı için son hazırlıklarını tamamlarken, davul üreticileri de yoğun bir çalışma içine girdi.

Farklı ağaç çeşitlerinden farklı desenlerde davul yapımını kuşaklardır sürdüren davulcular, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor. Kayhan Mahallesi'nde ramazan davulu üretimi yapan Levent Demirkıskanç ve Ersin Demirkıskanç, davul siparişi için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Davulların fiyatlarının ise kullanım alanına ve işçiliğine göre değiştiğini belirten davul ustaları, sıfırdan üretilen el yapımı davulların 100 ile 500 lira arasında değiştiğini söyledi.

Davul yapım süresinin ise çeşide göre değiştiğini belirten Ersin Demirkıskanç, "Küçüklüğümüzden beri davul üretimi yapıyoruz. Davullar patladıktan sonra tamir ediyoruz. Bizim yaptığımız davullar sıradan davullar değil. Bir davulun üretimi 2 günümüzü alıyor. Normal davullar ise 2 saat ile 1 gün arasında yapılabiliyor " dedi.

Yurt dışına da davul sattıklarını dile getiren Demirkıskanç, "Sadece Bursa'dan değil yurt dışından da müşterilerimiz var. Ramazanın gelmesiyle beraber işlerimiz de açıldı. Günde 5 ile 10 arasında davul yapıyoruz" diye konuştu.

(İdris Altun/İHA)