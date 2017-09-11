11.09.2017 15:42 Davanın 9. celsesi yarın görülecek

FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın 9. celsesi yarın görülecek. FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın 9. celsesi yarın görülecek.

Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın 9. celsesi yarın görülecek. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Fahrettin Yıldız'ın başkanlık ettiği duruşmanın 8. celsesinde tutuklu sanıklardan 9'u yer almış, diğer tutuklular ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla bağlanmıştı. Ayrıca müşteki ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulunmuştu. 13 Temmuz'da görülen dava, 9 Eylül tarihine ertelenmişti.



8. CELSEDE NELER OLDU?

Duruşmanın görülen son celsesinde Halisdemir müdafi Tuğba Eker, "Darbenin kontrollü darbe olduğu iddiaları Fetullah Gülen'in talimatıyla ortaya atılmıştır. Ömer Halisdemir üzerinden oyun oynanmaya çalışılıyor" demişti.

Ayrıca Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emir astsubayı olan tanık Makbul Uluğ'un ifadesi alınmıştı. Uluğ, olay gecesi Ümit Bak'ın hain olduğu kanaatine vardığını ifade ederek, o gece Semih Terzi'nin de telefonlara alay eder gibi cevap verdiğini iddia etmişti. Tanık ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, Zekai Aksakallı'nın dinlenmesi talebini reddederek, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Halisdemir davası 9. celsesiyle yarın görülmeye devam edecek.

(Yağmur Yıldız /İHA)

