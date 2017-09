11.09.2017 09:39 Davalar nedeniyle elektriğe hasretler

Giresun'un Alucra ve Yağlıdere ilçelerine bağlı Taflan Tepe, Mamuka ve Kırık yaylalarında yıllardır süren yayla davaları nedeniyle elektrik bir türlü kullanılamıyor. Giresun'un Alucra ve Yağlıdere ilçelerine bağlı Taflan Tepe, Mamuka ve Kırık yaylalarında yıllardır süren yayla davaları nedeniyle elektrik bir türlü kullanılamıyor.

2006 yılında devlet ihalesi ile yapılan elektrik direkleri tellerin çekileceği sırada iki köylünün karşı karşıya gelmesinden dolayı bir türlü faaliyete geçemedi. Yaklaşık 11 yıldır süren mahkemede sonuçlanmayınca her yıl yaz ayı başında yaylaya gelen vatandaşlar 6 ay boyunca kaldıkları yayla evlerinde, jeneratör, güneş enerjisi ve bazı evlerde ise gaz lambası ile aydınlatma sağlanıyor.

2006 yılında yaylanın elektrik sorunu için devletin ihale yaptığını ve ihaleyi alan müteahhidin işin birçok kısmını yaptığını söyleyen yayla sakinlerinden Saffet Karaca, Çakra köyü ile olan yayla davaları nedeniyle elektrik tellerinin bağlanamadığını ifade etti.



"DEVLET BÜYÜKLERİ ARTIK BU İŞE EL ATSIN"

Devlet büyüklerinden iki köylünün arasının bulunarak sorunun çözülmesini isteyen Karaca, "Müteahhit gördüğünüz gibi bu elektrik hattımızın çoğunu yaptı az bir kısmı kalmıştı fakat Çakrak köylüleri ile yayla davamız olduğundan elektrik hattının geçecek olduğu bölgede direk diktirmediler, elektrik hattımız çekilemedi ve yarım kaldı. Müteahhit şikayet etti mahkemeye verdi ama mahkeme bugüne kadar çözümlenemedi. Sonrasında ise TEDAŞ özelleşerek şirkete devrolunca devralan şirket bu iş ile ilgilenmedi. Çakrak köylüleri ile anlaşma yoluna gittik iki muhtar anlaştı fakat Çakrak köyünün kendi içindeki problemleri nedeniyle elektrik problemini çözemedik" dedi.



"YILIN 6 AYI YAYLADAYIZ"

Yılın 6 ayı yaylada kaldıklarını belirten Saffet Karaca, "6 ay burada yaşıyoruz ve elektrik ihtiyaçlarımızı ilkel durumda karşılıyoruz. Gaz lambası yakıyoruz maddi durumu iyi olanlar ise güneş enerjisi sistemi kuruyor ve ihtiyacını karşılıyor. Bizim devletimizden tek isteğimiz var iki köyün arasını bulup derdimize çözüm bulunsun" şeklinde konuştu.



"7 HES'İN OLDUĞU BÖLGEDE ELEKTRİK YOK"

7 HES'in olduğu bölgede elektriklerinin olmadığını kaydeden yaylaya sakinlerinin yaşadığı köyün muhtarı Abdurrahman Karaca ise gelen gurbetçilerin duruma hayretler içinde baktığını kaydetti. Muhtar Karaca, "Bizim gurbetçilerimiz var dünyanın her tarafında ama buraya gelip bu direkleri böyle görünce, 'aaa neden yanmıyor bu elektrik, hangi çağdayız, hangi ülkede yaşıyoruz' diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

Elektrik gelecek bölgeden direklerin dikilmesine izin verilmediği için kendileri ile beraber 2 yaylanın daha mağdur olduğunu kaydeden Karaca, "Bizim haricimizde 500 metre yan tarafımızda Mamuka dediğimiz yaylamız var orada elektriğimiz yok, 2 kilometre diğer tarafımızda Kırık yayla var orada elektriğimiz yok diğer yaylalarda elektrik var. Bizde olsa elektrik çevremizdeki yaylalarda da olacak burası onlar için geçiş hattı. Bizim burası tapulu yaylamız, biz burada yıllardır bacı kardeş beraber yaşadık. Bu köylünün çoğu biliyor bunu ama gel görelim ki iki, üç kişi çıkıyor biz elektrik vermeyiz diyor. Biz hangi çağda yaşıyoruz? Elektrik kimsenin babasının malı değil" diye konuştu.

Yaylalarına bir an evvel elektriğin gelmesini arzu ettiklerini vurgulayan Karaca, "Giresun'un bir Marmaris'i yok, bir Bodrum'u yok, bir Kuşadası yok Giresun'un bir yaylası var ve bu yaylamızda da elektriğimizi yakalım sonuçta bu dağları biz bekliyoruz. 7 tane HES var Yağlıdere deresi üzerinde 7 tane HES'in olduğu yerde biz elektrik yakamıyoruz. Direklerimiz dikili, her şeyimiz var altyapımız tamamen hazır elektrik gelmesini bekliyor" dedi.

