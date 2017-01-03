03.01.2017 20:40 Datça'da terör örgütünü öven bir asker tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan bir asker, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'nın Datça ilçesinde, terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan bir asker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesinde askerlik görevini yapan Ö.K. (21), sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle birliğinde gözaltına alındı. Ö.K'nin eşyaları arasında yapılan aramada iki adet cep telefonu bulundu.



Askeri birlikte dün gözaltına alınan 1 yıllık asker Ö.K., Datça Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ö.K., tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

