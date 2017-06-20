Darüşşafaka Doğuş'un yıldız ismi CSKA'da

Darüşşafaka Doğuş forması giyen Will Clyburn, CSKA Moskova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Darüşşafaka Doğuş forması giyen Will Clyburn, CSKA Moskova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Darüşşafaka Doğuş forması altında geçen sezon hem Euroleague hem de Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Clyburn, Türkiye kariyerini noktaladı. Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olan Amerikalı forvet, geride kalan dönemde Euroleague'de 13.2 sayı, 5.4 ribaund, 1.4 asist, Türkiye Ligi'nde ise 10.9 sayı, 5,6 ribaund ve 1.5 asist ortalamasıyla mücadele etti. CSKA Moskova'nın sitesinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. (UA-SK-S)
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