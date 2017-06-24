Darp edilen müezzinin görevli olduğu camiye gitti

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşmasının ardından, 15 Temmuz darbe girişiminde sela okuduğu sırada darp edilen Mehmet Kuzgun'un müezzinlik yaptığı Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii'nde teravih namazı kıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşmasının ardından, 15 Temmuz darbe girişiminde sela okuduğu sırada darp edilen Mehmet Kuzgun'un müezzinlik yaptığı Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii'nde teravih namazı kıldı.

İzmir Balçova'da bulunan Kaya Termal'de düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde sela okuduğu sırada darp edilen Mehmet Kuzgun'un müezzinlik yaptığı Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii'nde teravih namazı kıldı. Çocuklara oyuncak hediye eden Yıldırım cemaatle sohbet ederken, daha sonra imamın odasında kendisine ikram edilen çayı içti.

(Ceren Atmaca - Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri /İHA)