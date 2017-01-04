04.01.2017 10:29 Darıca Belediyesi'nde yılın ilk meclisi toplandı

Darıca Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak başkanlığında gerçekleştirdi. Darıca Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak başkanlığında gerçekleştirdi.



Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 2016 yılı ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "2016 yılı acı olaylarla çok büyük sıkıntılarla geçti. Ama devletimiz güçlü bir devlet. Bugün itibariyle sükunet içinde memleketimize, milletimize, birlik ve beraberlik içinde hizmet etmenin gayreti içinde olacağız. Savunmasız insanlara karşı yapılan saldırılar affedilemez. 2016'nın son günü meydana gelen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terörün dini, dili, ırkı, görüşü ne olursa olsun lanetlenmelidir. Masum insanlar, suçu olmayan insanlar katledildi. Bir terörist, masum insanlara acımasızca kurşun sıkıp hayatlarına son verdi. Terörün nereden geldiğine bakmaksızın, tek vücut olarak yolumuza devam etmeliyiz. Ülkemizde buna benzer terör eylemlerinin son bulması adına hükümetimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor, bizlerde terörün son bulması için dua ediyoruz, ülkemiz adına Darıca meclisi olarak hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz, hep birlikte güzel kararlara imza attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. İnşallah güzel bir yılı hep birlikte geçiririz" dedi.



Ocak ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, Darıca Belediyesi Denetim Komisyonuna Burhanettin Fırtına, Yılmaz Tunalı, Habip Uluoğlu, Yakup Kaya ve Şevki Yıldırım seçildi.

