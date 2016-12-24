24.12.2016 20:15 Dargeçit'te menfeze yerleştirilen patlayıcı kontrollü olarak patlatıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK terör örgütü üyeleri tarafından menfeze yerleştirilen patlayıcı kontrollü bir şekilde patlatıldı. Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK terör örgütü üyeleri tarafından menfeze yerleştirilen patlayıcı kontrollü bir şekilde patlatıldı.



Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Korucu, Kuyubaşı ve Ormaniçi Mahallelerinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, Korucu Mahallesi yolu üzerinde patlayıcı madde düzeneği tespit edilmiştir. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Büro Amirliği ekibi tarafından yapılan inceleme sonucunda, menfeze yaklaşık 60 kg civarı yağ tenekeleri içerisine konulmuş vaziyette 100 metre kablo ile bağlanmış Amonyum Nitrat tespit edilerek aynı gün kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

