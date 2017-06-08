Dargeçit şehidi memleketine uğurlandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in naaşı, düzenlenen töreninin ardından memleketine uğurlandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in naaşı, düzenlenen töreninin ardından memleketine uğurlandı.

Dargeçit ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile bir grup bölücü terör örgütü mensubu arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin için uğurlama töreni düzenlendi. Kızıltepe ilçesi İlker Düzova Kışlası'nda düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Altan Er, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, kurum amirleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve aileleri katıldı.

Şehidi naaşının katafalka konulmasıyla başlayan tören, öz geçmişinin okunmasıyla devam etti. Tören, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua okuması ile sona erdi.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in naaşı, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Burdur'a gönderildi.

(İslam Akış - Murat Akgül /İHA)