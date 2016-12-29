29.12.2016 17:59 Dardanelspor hazırlık maçında rahat kazandı

Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımlarından Çanakkale Dardanelspor hazırlık karşılaşmasında Manavgatspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımlarından Çanakkale Dardanelspor hazırlık karşılaşmasında Manavgatspor'u 4-2 mağlup etti.



Kırmızı-beyazlı takım ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında 3. Lig 1. Grup takımlarından Manavgatspor'u 4-2 mağlup etti. Çanakkale Dardanelspor'un müsabakadaki gollerini Mertcan Dursun, Nuri Fatih Aydın, Fırat Aras ve Orhan Nahırcı kaydetti. Kırmızı-beyazlı takım müsabakanın 85'inci dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

