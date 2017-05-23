Eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı uçağında yaptığı belirtilen 'darbe' esprisi ile ilgili soruya, 'Bu espriyi ben değil Cumhurbaşkanı danışmanları yapıyordu. Darbe olduğunu ben 15 Temmuz'da öğrendim ama darbeyi bir, iki ay öncesinden dillendirenler vardı' dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı uçağında yaptığı belirtilen "darbe" esprisi ile ilgili soruya, "Bu espriyi ben değil Cumhurbaşkanı danışmanları yapıyordu. Darbe olduğunu ben 15 Temmuz'da öğrendim ama darbeyi bir, iki ay öncesinden dillendirenler vardı" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın ikinci celsesi başladı. Davanın bugünkü celsesine sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ile sanık yakınları katıldı. Eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı Başyaveri olduğunu anımsatarak, bu göreve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından getirildiğini söyledi.

1 yıl boyunca sadakatle görevini yaptığını düşündüğünü savunan Yazıcı, "15 Temmuz gecesine kadar. Sıkıntı olabilecek durumlarda benim de müdahil olduğum zamanlar oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte hareket ediyordum. Yurtta Sulh Konseyi üyeliği hariç Muğla'da da yargılamam devam etmektedir. Buraya Konsey üyeliği ilave edilmiş. Bu konseye üye olduğum neden düşünülmektedir bilmiyorum. Bu konseydeki kişilerin bazılarını askeriyeden tanıyorum. Daha önce bu kişilerle hiçbir şekilde toplantı yapmadım. 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Cumhurbaşkanının yanından hiç ayrılmadım. Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 gün tatile ayrıldı ve benim de ayrılabileceğimi söyledi. 9 Temmuz'dan sonra tekrar 1 hafta tatile ayrılabileceğimi söyledi ve yanından ayrıldım. Ailemin yanına hareket ettim. Perşembe gününe kadar ailemin yanında kaldım. 14 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'ya döndüm. Ankara'da kendi lojmanımda kaldım" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Temmuz'daki Antalya programına katılacağını, bu nedenle 15 Temmuz'da Antalya'ya hareket ettiğini anlatan Yazıcı, "Alaydan çıkarken kendini Emin Yarbay diye tanıtan bir sivil şahıs geldi. Benim Antalya'ya gideceğimi öğrenmiş. 'Antalya'ya tatile gidiyorum ben de sizinle gelebilir miyim?' diye sordu. Askeri tesis içerisinde olduğum için bir şüphe duymadım. Afyon'da mola verdik aracı ben kullanıyordum. Moladan sonra yola çıktık. İlk beni Fahri Kasırga bey aradı. 'Albayım bir şeyler oluyor bilginiz var mı?' dedi. Bende bilmediğimi, araştırıp öğreneceğimi söyledim. Daha sonra Mete Yarbayı aradım, durumu araştırmasını istedim. Bana 'komutanım ben Başyaverliğe geçiyorum. Öğrendiğim kadarıyla tatbikat yapılıyor' dedi. Levent Yarbaya ulaşmaya çalıştım ulaşamadım. Bu olayla ilgili Mete Yarbayla görüşmelerimi sürdürdüm" diye konuştu.



"EMİN YARBAY GARİP GARİP HAREKETLER YAPIYORDU, KENDİSİNDEN ÇEKİNDİM"

Yazıcı, Antalya'ya doğru giderken protokol şube müdürünün kendisini arayarak programın iptal edildiğini söylediğini belirterek, "Ben İzmir yolundan Marmaris'e doğru hareket ettim. Emin Yarbaya 'istersen seni indireyim' dedim inmedi özellikle benimle gelmek istedi. Garip garip hareketler yapıyordu kendisinden çekindim. Bu şekilde Marmaris'e gitmenin sıkıntı olacağını düşündüm. Yanımda tanımadığım bir kişi vardı çekindim. Emin Yarbay daha sonra 'Çiğli'ye gidelim' dedi ve o şekilde biz Çiğli'ye geçtik. Çiğli'de televizyonların olduğu yere geçtik ve iki saat orada olayları takip ettik. Ardından misafirliğe geçtim ve ertesi sabah Ankara'ya döndüm. 16'sında akşam Ankara'daydım, 17'sinde gözaltına alındım" şeklinde konuştu.

Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göreve seçildiğini yineleyen Yazıcı, "Benim üzerimde aylarca araştırmalar yapılmış. MİT'le, emniyetle görüşmeler yapılmış. Benim bu işlerle ilgim olsaydı seçilmezdim. 1 yıl boyunca bir sıkıntı yaşanmadı. İlk defa Cumhurbaşkanımızın yanından ayrılıyorum ve ona suikastla suçlanıyorum. Her zaman yanındayken suikast yapmıyorum, ilk defa yanından ayrılıyorum ve suikast yapmayı düşünüyorum. Bu mantığa uygun gelmiyor" ifadelerini kullandı.



DARBE GİRİŞİMİNİ KİM YAPTI BİLMİYORMUŞ

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in "15 Temmuz darbe girişimini sence kim yaptı?" diye sorması üzerine Yazıcı, "Ben 10 aydır düşünüyorum bir sonuca varamadım. İşin içinden çıkamadım. Fetullahçı Terör Örgütüne üye benim bildiğim bir subay, astsubay yok. Şu Fetullahçıdır, terör örgütü üyesidir diyemiyorum" cevabını verdi.



"BİR, İKİ AY ÖNCESİNDEN DARBE DİLLENDİRİLİYORDU"

Yazıcı, hakkında gazetelerde çıkan Cumhurbaşkanlığı uçağında yaptığı iddia edilen "darbe" esprisi ile ilgili soruya, "Bu espriyi ben değil Cumhurbaşkanı danışmanları yapıyordu. Darbe olduğunu ben 15 Temmuz'da öğrendim ama darbeyi bir, iki ay öncesinden dillendirenler vardı" yanıtını verdi.



"BU ÜLKEDE 80 MİLYON FETÖ'CÜDÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın söz alarak, Yazıcı'ya "siz iyi eğitimli bir Fetullahçı gibi kendinizi sakladınız, tebrik ediyorum" dedi. Bunun üzerine Yazıcı, "Şu an kendini saklayan daha kriptolu Hüseyin bey FETÖ'cüdür. Halen kendini saklıyor olabilir. Ben bu kadar saklayabiliyorsam diyorum ki 80 milyon FETÖ'cüdür bu ülkede" diye konuştu. Hüseyin Aydın ise, "Hüseyin Aydın'ı FETÖ'cü ilan etmek kimsenin haddi değildir" eleştirisinde bulundu.

(Abdullah Sarıca / İHA)