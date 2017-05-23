'Darbeyi 1-2 ay önceden dillendirenler vardı'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davanın ikinci günü (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı'nın savunmasının alınmasıyla başladı.

"DARBEYİ DİLLENDİRENLER VARDI"

Sanık avukatlarından Dilek Aras'ın "Danışmanlar tarafından sarf edilen 'darbe' kelimesi ilk olarak ne zaman konuşuldu. Ne zamandan itibaren 'darbe' telafuz ediliyordu?" sorusuna Ali Yazıcı, cevap vermek istemediğini söyledi.

Yazıcı, "Darbe kelimesinin geçtiği görüşmeler sadece bir defa olmadı. Benim 'darbe yapılacak' dediğim tespit edilse, bundan Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi mutlaka olurdu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi var da neden 15 Temmuz'u beklenmiş? Ben darbeyi başladığı zaman öğrendim ama bunu 1-2 ay önceden dillendirenler vardı diyebilirim" şeklinde konuştu.

KİM DİLLENDİRİYORDU?

Avukat Aras'ın "Cumhurbaşkanı danışmanlarından mı dillendiren vardı?" sorusu üzerine Yazıcı, yine soruya cevap vermek istemediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da Yazıcı'ya, "Ben danışmanlardan duydum; kendisi sürekli olarak danışmanları yarı şaka yarı ciddi olarak darbeyle tehdit etmiş. Danışmanlarla hangi tarihlerde bu konuşmalar yapıldı?" diye sordu.

Sanık Ali Yazıcı, "Ben Cumhurbaşkanının en yakınında olan kişi olarak darbeden bahsedersem Sayın Cumhurbaşkanı bundan haberdar olurdu. Ben 15 Temmuz'un ertesi günü FETÖ'cü, darbeci, darbeyi daha önce planlayan ilan edildim. Sayın Cumhurbaşkanımız, istihbarat, emniyetin istihbaratı, askeri istihbarat bunları bilmiyor muydu, beni bilmiyor muydu? Atanmama rağmen beni bekletirdi'' yanıtını verdi.

"UZAKLAŞTIRILACAĞINIZI BİLİYORDUNUZ"

Yazıcı'nın sözleri üzerine Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Ağustos atamasında oradan uzaklaştırılacağınızı biliyordunuz" dedi. Yazıcı da 1,5 yıl başyaverlik yaptığını, ataması için son yılı olduğunu ve Ağustos'ta atamasını beklediğini söyledi.

ERDOĞAN'IN AVUKATI: SANIK FETÖ'CÜDÜR, KENDİNİ İYİ GİZLİYOR

Avukat Aydın, Yazıcı'nın iyi eğitilmiş bir FETÖ'cü olarak kendisini çok iyi gizlediğini, sakladığını öne sürdü.

SANIKLAR ALKIŞLADI

Avukat Aydın'ın bu sözleri, duruşmayı izleyen mağdur ve müşteki yakınları ile bazı sanıklarca alkışla karşılandı.

MAHKEME BAŞKANI: NEYİ ALKIŞLADINIZ?

Sanıkların alkışlaması üzerine de Mahkeme Başkanı Dik, sanıklara hitaben "Benim anlamadığım siz niye, neyi alkışladınız" dedi. Sanıklardan cevap veren olmadı.

YAZICI: ERDOĞAN'IN AVUKATI FETÖ'CÜDÜR

Sanık Yazıcı, "Darbe şeklinde bir ifadem olmadı. Eğer ben FETÖ'cü olarak bütün istihbarat birimlerini aşıp Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yıl yanında kendimi gizliyorsam bu ülkede 80 milyon da FETÖ'cü olabilir. Şu an kendisini saklayan belki daha kripto Hüseyin Bey FETÖ'cüdür, hala kendisini saklıyordur. Ben bu kadar saklıyorsam ben de diyorum ki 80 milyon FETÖ'cüdür" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN AVUKATI: ASIL SİZ FETÖ'CÜSÜNÜZ

Avukat Aydın da sanık Yazıcı'nın iddianamede açıkça FETÖ'cü olmakla suçlandığını vurgulayarak, "Ben de iddianamenin arkasındayım, açıkça FETÖ'cüdür diyorum. Hüseyin Aydın'ı FETÖ'cü olarak itham etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" ifadesini kullandı.