02.01.2017 14:38 Darbecilerin valilik işgaliyle ilgili iddianame kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.

12'si tutuklu 90 şüpheli hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul edildi. İlk duruşma 13 Mart'ta yapılacak. 12 sanığın tutukluluk hallerinin de devamına da hükmedildi.



