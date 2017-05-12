Darbecilerin hain planı: Erdoğan'ı rehin alamayınca...

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin iddianamede, darbeci askerlerce yapılan toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehin alınamaması halinde, Hava Kuvvetlerinin ülkeyi yerle bir edeceği kararının alındığı vurgulandı.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin iddianamede, darbeci askerlerce yapılan toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehin alınamaması halinde, Hava Kuvvetlerinin ülkeyi yerle bir edeceği kararının alındığı vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Havacılık Komutanlığında darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylara ilişkin 155 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, FETÖ mensuplarınca askeri darbe girişiminin nasıl gerçekleştirileceği, bu darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığının operasyonel araçlarından olan helikopterlerin nasıl kullanılacağına ilişkin çalışma ve hazırlıkların Mayıs 2016'da başladığının, şüpheli Deniz Aldemir'in ifadesinden anlaşıldığı belirtildi. Deniz Aldemir'in ifadesinde, "2016 Mayıs içerisinde görev yaptığım Güvercinlik üssünde Yarbay Mehmet Şahin, Yarbay Halil Gül, Yarbay Özcan Karacan isimli rütbeliler konuştukları esnada Güvercinlik ve Genelkurmaya saldırı olacağını ve bizim görevimizin de hava araçları olan helikopterleri güvenli bir şeklinde Akıncı Üssüne götüreceğimizi konuşuyordular" dediği kaydedildi.



8 TEMMUZ'DAN İTİBAREN DARBECİ PİLOTLARI HAZIRLAMIŞLAR

İddianamede, darbe planlanması toplantıları devam ederken Kara Havacılık Komutanlığında görevli şüphelilerin askeri darbe kapsamında uçuş gerçekleştirmesi planlanan pilotları 8 Temmuz'dan itibaren arayarak, 15 Temmuz günü için Ankara'da bulunmaları gerektiğini söyledikleri bildirildi. 12 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe planlarının örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından onaylanması üzerine Kara Havacılık Komutanlığındaki askeri darbeyi yönetecek şüpheliler tarafından hazırlıkların tamamlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı vurgulanan iddianamede, "Askeri darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlasının kontrolünün sağlanması, bu kapsamda 15.07.2016 tarihine ilişkin nöbet listelerinin gözden geçirilip kimi nöbetçilerin nöbetlerinin değiştirilmesi, darbe faaliyeti kapsamında helikopterlerde uçacak pilotların, yine helikopterlerde ve hangarlarda görev yapacak teknisyenlerin, Güvercinlik Kışlasının kontrolünü sağlayacak personelin belirlenmesi, helikopterlerde kullanılacak mühimmat ile askerlerin kullanılacakları mühimmatın temin edilmesi gibi darbe hazırlığı faaliyetlerine hız verilmiştir. Bu hazırlıklar yapılırken bunların rutin bir askeri faaliyet olarak algılanması için azami derecede gayret gösterilmiştir" denildi.



FETÖ'CÜLERDEN 13-14 TEMMUZ TARİHLERİNDE EVDE DARBE PLANI

Darbe girişiminin Kara Havacılık Komutanlığı ile ilgili kısımlarının planlama toplantılarının şüphelilere ait Güvercinlik Kışlasında bulunan odalar ile şüphelilerden Muhammet Baran'a ait Yenimahalle'deki bir evde yapıldığı bildirildi. 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılan toplantılara şüpheliler eski Yarbay Halil Gül, eski Yarbay Özcan Karacan, eski Yarbay Erdal Başlar, eski Pilot Yüzbaşı Taha Fatih Çelik, eski Yarbay Murat Bolat, eski Yarbay İlkay Ateş, eski Yüzbaşı Deniz Okan Kocakurt ve eski Binbaşı Sadullah Abra'nın katıldığının belirlendiği ifade edildi.



GECE YARILARINA KADAR DARBE PLANI YAPMIŞLAR

Şüphelilerin Kara Havacılık Komutanlığında bulunan odalarında da toplantıları yaptığı kaydedilen iddianamede, şüphelilerin her zaman açık olan kapılarını toplantı esnasında kapattıkları, muhtemel bir teknik takibe karşı önlem alarak telefonlarını oda dışında bıraktıkları ve odada bulunan televizyonun sesini açarak görüştükleri bildirildi. Toplantıların kimi zaman gece yarılarına kadar devam ettiğine dikkat çekilerek, bu toplantılara şüpheliler eski Güvercinlik Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun, eski Yarbay Mehmet Şahin, eski Yarbay Murat Bolat, eski Yarbay İlkay Ateş, eski Pilot Yüzbaşı Taha Fatih Çelik, eski Binbaşı Sadullah Abra, eski Binbaşı Rafet Kalaycı, eski Pilot Binbaşı Deniz Aldemir, eski Albay Oğuz Yalçın, eski Yarbay Sezgin Uyanık, eski Albay Mustafa Durmuş, eski Albay Muzaffer Kartopu, eski Binbaşı Gökhan Çiçek, eski Yarbay Yücel Ersüren, eski Albay Hakan Cafer Arslan, eski Pilot Yarbay Mehmet Demirhisar, eski Pilot Yarbay Ümran Taş, eski Astsubay Fatih Karagöz, eski Binbaşı Okan Kocakurt, eski Yarbay Özcan Karacan ve eski Yarbay Halil Gül'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin katıldığının belirlendiği ifade edildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I REHİN ALAMAMA HALİNDE...

Darbeciler tarafından yapılan toplantılarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da rehin alınmasının planlandığı, rehin alacak SAT/SAS komandolarından oluşan ekibin belirlendiği, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'e gitmesi nedeniyle bu planın değiştirildiği belirtildi. 3 Skorsky, 6 Cougar helikopter ile 80-90 kişilik bir gücün bulunacağı bir filonun oluşturulması kararının alındığı vurgulanarak, bu ekibin Marmaris'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rehin almaya gideceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinin tespit edilememesi halinde gerekirse Amerikalılardan yer tespiti ve net konut tespiti ile ilgili olarak yardım alınacağı, 3-4 kişilik sivil kıyafetli bir ekibin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip ettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyacak Skorsky helikopterin yakıt ikmalinin Milas'da yapılacağı, karşı bir operasyon olması durumunda rehin alan ekibin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldüreceği kararının alındığı iddianamede yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehin alınamaması durumunda ise Hava Kuvvetlerinin ülkeyi yerle bir edeceği kararının bu toplantılarda alındığı vurgulandı.



İŞTE O HAİN HELİKOPTER PİLOTLARI

Askeri darbe planlamaları kapsamında, Kara Havacılık Komutanlığına ait taarruz helikopterler pilot ve teknisyenlerinin planlanması işini şüphelilerden Özcan Karacan'ın yaptığı, Genel Maksat helikopterleri olan Skorsky S-70 helikopterlerinin planlamasını ise şüpheli Mehmet Şamcı'nın gerçekleştirdiği bilgisi iddianamede yer aldı. İddianemede, "Bu kapsamda; AH-1P Kobra tipi helikopter pilotları olarak şüpheliler Sadullah Abra, Hakan Sandık, Murat Karakaş, Rafet Kalaycı, İzzet Çakan, AH-1W Süperkobra tipi helikopter pilotları olarak şüpheliler İlkay Ateş, Ali Ercan, Taha Fatih Çelik, Cebrail Sert, Atak helikopter pilotları olarak şüpheliler Erdal Başlar, Eyüp Ünal, Hakan Erol, Muhsin Yiğit Özdamar, İrfan Kantarcı, Memduh Karagöl, Skorsky S-70 tipi helikopter pilotu olarak şüpheliler Vedat Seven, İsmail Yolcu, Yücel Ersüren, Osman Çayır, Mehmet Fatih Armağan, Uğur Kapan, Yakup Yayla, Temür Aydın, Ahmet Sereyim, Gürçay Baylar, Mustafa Çin, Erdoğan Erdem, Gökhan Lütfü Reyhan, Tekin Taşdemir, Muzaffer Kartopu, Ümran Taş, Gökhan Çiçek, Mehmet Demirhisar, Osman Karacan, Abdullah Ateştemur, AS-532 Cougar tipi helikopter pilotu olarak şüpheliler Sezgin Uyanık, Deniz Aldemir, Rıza Akıncı ve Zafer Dolu planlama kapsamında önceden belirlenmişlerdir. Erkan Çetin, Ergün Yakut, Engin Göz, Talat Ural, Yusuf Orhan, Yusuf Özcan, Ertan Derin, Serkan Navruz, Ahmet Yengil, Kadir Bayram, Ömer Kızılova, Korkmaz Gülal, Süleyman Nazif Türkoğlu, Engin Sarıtaş, Ömer Güler, Resul Bardakkaya, Ümit Alpar, Mustafa Ormantepe, Tamer Öğüt, Volkan Türkkorkmaz, Ömer Sezen, Mutlu Açıkgöz gibi şüpheliler bu helikopterlerde teknisyenlik yapacak personel olarak yine planlama kapsamında önceden belirlenmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

(Abdullah Sarıca/İHA)