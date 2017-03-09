Darbecilere urganlı protesto

Marmaris'te Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında, duruşma salonu önünde toplanan vatandaşlar, duruşma salonuna geçerken darbecileri urgan yağmuruna tuttu.

Marmaris'te Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında, duruşma salonu önünde toplanan vatandaşlar, duruşma salonuna geçerken darbecileri urgan yağmuruna tuttu.

Avukatların talepleri için bugün tekrar duruşmanın görüleceği Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'na getirilen 44 tutuklu sanık duruşma salonuna Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesi tarafından 44'ü tutuklu, 47 sanıklı 'FETÖ Suikast Timi'nin 20 Şubat tarihinde başlayan ifadelerinin alınması dün sona ermişti. Son olarak ifadesi alınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın ifadesi ile sona ermişti. Bugün mahkeme heyeti sanık ve müşteki avukatlarının taleplerini dinleyecek.



DARBECİLERE YUMURTA VE URGAN YAĞMURU

Duruşma öncesi sanıkların duruşuma salonuna gireceği alanın arka bölümünde toplanan vatandaşlar, yağun yağmur altında sanıklar gelmeden önce ellerinde Türk Bayrakları ve değişik sloganların yazdığı dövizlerle FETÖ ve darbe girişimini protesto etti. Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında getirilen darbeciler duruşma salonuna yaklaştıklarında sloganların sesi yükselerek devam etti. Darbeciler duruşma salonuna geçerken vatandaşlar sanıkları üzerine yumurta ve urgan yağmuruna tuttu. Jandarma darbeci sanıkları hızlı bir şekilde uzaklaştırdı.



TERÖR ELEBAŞININ FOTOĞRAFINI YIRTTILAR

Sanıkların uzaklaşmasının ardından protestocular üzerinde Fettullah Gülen'in fotoğrafının bulunduğu dövizleri yırttılar. Protestolar sırasında sanıkların isimleri tek tek okundu ve vatan haini diye anons ettirildi. Protestocular zaman zaman 'FETÖ'nün köpekleri, hesap zamanı geldi', 'FETÖ gelecek hesap verecek' diye slogan attı.

Bugün yapılacak duruşmada Mahkeme heyeti sanık ve müşteki avukatlarının taleplerini dinleyecek. Yarın da mahkeme heyetinin öğleden sonra ara karar vereceği öğrenildi.

(Bekir Tosun/İHA)