Darbecilere tepki gösteren şehit annesi salonda bayıldı

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davada, darbeci askerlere tepki gösteren şehit annesi Saliha Arıgan salonda bayıldı.

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davada, darbeci askerlere tepki gösteren şehit annesi Saliha Arıgan salonda bayıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan dava başladı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasıyla devam ediliyor. Darbe girişiminin askeri kanadının bir numaralı sanığı eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, kimlik tespitinin yapılması esnasında iki çocuğunun olduğunu belirterek, "Adresi bilmiyorum. Tutukluyum" dedi.



ŞEHİT ANNESİ SALONDA BAYILDI

Darbecilere tepki gösterdiği için salondan çıkarılan şehit Mucip Arıgan'ın annesi Saliha Arıgan yeniden salona alındı. Arıgan'ın bir müddet sonra tekrardan tepki göstermesi üzerine sanık avukatlarından biri Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'e dönerek "salondan çıkarın" dedi. Bunun üzerine salonda bulunan diğer şehit aileleri de tepki göstermeye başladı. Bazı aileler "Teröristleri savunanlar da teröristtir. Hepiniz teröristsiniz" diye bağırdı. Yaşanan olaylar üzerine sinirlenen anne Arıgan, salonda bayıldı.



ACILI ANNEDEN AÇIKLAMA

Kendine gelmesi için salondan çıkarılan Arıgan, basın mensuplarına konuştu. Arıgan, "İkinci defadır mahkemeye geliyorum. 14. Ağır Ceza Mahkemesine de gelmiştim. Katiller, vatan hainleri kral gibi giyinmişler. Bunların ayaklarında pranga olması lazım. Elimiz, kolumuz bağlı bu vatan hainlerine bir şey yapamıyoruz. Bunların avukatları satılmış. Bizleri tehdit etmeye kimsenin hakkı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız yanımızda olsun, bunu özellikle rica ediyorum. Bizim içimiz yanıyor. Yavrum içim ahtım var, söz vermiştim. Her gün gidiyorum yavruma katilini bulup kendi ellerimle cezasını vereceğim diyorum. Ama şimdi durmuş bakıyoruz yüzlerine. Buna tahammül edemiyorum. Tüm şehit anneleri adına konuşuyorum, çok rica ediyorum, bunların ayaklarında pranga olacaktı. İdamdan önce benim elime versinler. Bunları şehit ailelerine versinler" diye konuştu.

(Abdullah Sarıca - Yağmur Yıldız / İHA)