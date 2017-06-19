'Darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasında...'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Unutmayalım ki hukukun verdiği karara saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Unutmayalım ki hukukun verdiği karara saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile düzenlediği basın toplantısında enerji konusunda işbirliğinin devam ettiğini ifade ederek, "Gerek Ege'de gerek Akdeniz'de işbirliği, kazan kazan esasına göre çalışmaları destekliyoruz" diye konuştu. Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili olarak ise Yıldırım, "Darbeci askerlerle başbakanın görüşünü dinlediniz. Biz ülkemize karşı açık darbe yapan kişilerin iadesini arzu ederiz, isteriz. Yargı ve idarenin işleri hukuk devleti olan her ülkede ayrıdır. Biz de bunu söylüyoruz. Yargı kendine ait olan kararları verecek, idare de kendi inisiyatifindeki işleri yapacak. Türkiye hakikaten zor günler geçirdi. Unutmayalım ki hukukun verdiği karara saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın" dedi.

Çipras ise, "Yunanistan'da kuvvetler ayrılığı var. Yunanistan adaleti bağımsız. Biz mahkeme kararı ile aynı görüşte olsak da olmasak da saygı duymak zorundayız. Tabii bir de bu askerlerin siyasi sığınma durumları işlenecek. Biz baştan beri darbeye ve darbecilere karşı çıktık" ifadelerini kullandı.

