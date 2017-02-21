Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Darbeci 'Ülkücüyüm' yalanına sarıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Darbeci 'Ülkücüyüm' yalanına sarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Zekeriya Kuzu, milliyetçi olduğunu iddia ederek 'Ülkü ocaklarında yetiştim. Bunu da ilk defa söylüyorum' dedi ve hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Zekeriya Kuzu, milliyetçi olduğunu iddia ederek "Ülkü ocaklarında yetiştim. Bunu da ilk defa söylüyorum" dedi ve hakkındaki suçlamaları reddetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması devam ediyor. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu'nun ifadesi alınmaya başlandı. Kuzu mahkeme heyeti tarafından yüzüne okunan tüm suçlamaları reddetti. Kuzu, "Mahkemeden çok memnunun. Kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi. Kuzu'nun bu sözleri üzerine söz isteyen sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş 'Kimse benim adıma teşekkür edemez' diye bağırdı.
İfadesini sürdüren Kuzu, "Medya bazında herkes bana yükleniyor. 7 aydır ceza evindeki bahçeye dahi tek başıma çıkıyorum. Emniyet ve savcılıktaki ifadelerimin hiç birisini kabul etmiyorum. Hepsini baskı ve tehdit altında verdim. Emniyette sorgumu yapanlar beni ailemle, çocuklarımla tehdit ettiler. Ben inançlı birisiyim. İnancım sayesinde bugüne kadar ayakta durdum. 52 yaşındayım" dedi.

"BİZLER İÇİN DELİLER EKİBİ DERLER"
Milliyetçi ve vatanperver birisi olduğunu ileri süren Kuzu, "Ülkü ocaklarında yetiştim. Bunu da ilk defa söylüyorum. 30 yıl boyunca MAK timinde görev yaptım. Benim hayatım insan kurtarmaktır. Bizler için deliler ekibi derler. Biz vatanseveriz, bayrak için ölürüz. MAK timi bayrak için canını verir. Bizlere 'Deliler ekibi' derler" sözünün ardından Gökhan Şahin Sönmezateş ayağa kalkarak 'Ben deliler ekibinden değilim' diye bağırdı.

"BENİM YÜZÜMDEN UZMAN ÇAVUŞ OĞLUM TUTUKLANDI"
Mahkeme başkanının FETÖ terör örgütü ile bağlantısı sorması üzerine FETÖ ile sadece oğlunun okulundaki Arif isimli Müdür ile görüştüğünü belirten Kuzu, "Oğlum onların okulunda okuyordu. Oğlumun etrafında uyuşturucu kullanan arkadaşları vardı. Okul Müdürü Arif Bey ile oğlum adına konuştum. Bazen okulda, bazen Arif Bey'in evinde bazen de bizim evimizde oturup görüşmelerim olmuştur. Benim diğer oğlum Uzman Çavuştur. Benim adım yüzünden şu an tutuklandı. Artık hiçbir gelir kaynağımız yok. Ben tüm suçlamaları ailemin can güvenliğini korumak için kabul ettim. Baskı ve şantaj altında ifade verdim" dedi.

"1 DOLAR F SERİSİ DEĞİL, B SERİSİ"
Mahkeme başkanı 'İfadende bir doları Arif Bey bana verdi. Bu paranın Amerika'dan hoca tarafından okunarak gönderildiğini söylemişsin. Bu konuda ne diyorsun' sorusuna Kuzu, "İfademin yüzde 99'unu kabul etmiyorum. Arabamda bir dolar bulundu. O dalar da F serisi değil, B serisi imiş. O bir doları da iki ay önce bana teslim ettiler. FETÖ terör örgütü ile hiçbir bağlantım yoktur" dedi.

"RAMAZAN KOMUTANIM HAKKINI HELAL ETSİN"
Bunun üzerine mahkeme Başkanı Kuzu'ya, 'Taner Berber, Ramazan Elmas, Yakup Özcan gibi 57 kişinin FETÖ'cü olduğunu FETÖ/PDY örgütü üyesi olduklarını söylemişsin. Bu konuda ne diyeceksin' diye sordu. Kuzu "O isimlerin hepsi uydurmadır. İsimleri söylemem için liste benim elime verildi. Ben de söyledim. Bana zorla yazdırdılar. Bu arada Sayın Başkanım Ramazan Elmas komutanım da ismini verdiğim için bana hakkını helal etsin" dedi. Mahkeme başkanı da 'Kendi içinizde helalleşin' dedi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Deniz Baykal Ahmet Türk'ü konuk etti
Kaymakam Kardak kayalıklarında inceleme yaptı
ÖSO'nun El Bab'daki ilerleyişi sürüyor
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Kılıçdaroğlu'na göre durum 12 Eylül'den de kötü
HDP'li Konca SEGBİS üzerinden ifade verdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: Yaralılar var
Suikast timinin başındaki binbaşı: Darbe yaptım
Suikast timinin başındaki binbaşı: Darbe yaptım
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
AK Partili isim uçakta kalp krizi geçirdi!
AK Partili isim uçakta kalp krizi geçirdi!
Sabancı Holding CEO'su istifa etti!
Sabancı Holding CEO'su istifa etti!
Türkiye'den İran'ın küstah açıklamalarına ayar!
Türkiye'den İran'ın küstah açıklamalarına ayar!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Deniz Baykal Ahmet Türk'ü konuk etti
Deniz Baykal Ahmet Türk'ü konuk etti
Kaymakam Kardak kayalıklarında inceleme yaptı
Kaymakam Kardak kayalıklarında inceleme yaptı
ÖSO'nun El Bab'daki ilerleyişi sürüyor
ÖSO'nun El Bab'daki ilerleyişi sürüyor
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Kılıçdaroğlu'na göre durum 12 Eylül'den de kötü
Kılıçdaroğlu'na göre durum 12 Eylül'den de kötü
HDP'li Konca SEGBİS üzerinden ifade verdi
HDP'li Konca SEGBİS üzerinden ifade verdi
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Mesud Barzani Ankara'ya geliyor
Mesud Barzani Ankara'ya geliyor
İhraç edilen akademisyenler HDP grup toplantısında
İhraç edilen akademisyenler HDP grup toplantısında
Referandum öncesi eylem yapacaklardı: Tam 80 kilo!
Referandum öncesi eylem yapacaklardı: Tam 80 kilo!
Darbeci 'Ülkücüyüm' yalanına sarıldı
Darbeci 'Ülkücüyüm' yalanına sarıldı
Sığınak bulundu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Sığınak bulundu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English