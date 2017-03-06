Darbeci tuğgeneral: 'İstesem Irak'a kaçabilirdim'

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbeci askerler hakkında hazırladığı iddianamenin tamamlanmasıyla ilk duruşma bugün görülmeye başlandı. Savunması istenen İsmail Güneşer, 'İstesem çok iyi bildiğim Irak bölgesine kaçabilirdim' dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbeci askerler hakkında hazırladığı iddianamenin tamamlanmasıyla ilk duruşma bugün görülmeye başlandı. Savunması istenen İsmail Güneşer, "İstesem çok iyi bildiğim Irak bölgesine kaçabilirdim" dedi.

Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY kapsamında askerler hakkında hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin tamamlanmasıyla, tutuklu bulunan eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak ve tutuksuz yargılanan Mustafa Gürlü geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilerek, "Darbeye teşebbüs", "Darbe yapmaya yataklık", "Hükumeti yıkmaya teşebbüs", "FETO/PDY üyesi olmak", "Suçlarıyla birlik ve beraberliği bozmaya yönelik ayaklanma" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldılar.



"15 TEMMUZ'U LANETLİYORUM"

Duruşmada sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmasını yapmak için ilk olarak Tuğgeneral İsmail Güneşer'e söz verildi. Güneşer, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şemdinli'de geçici görevli olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş hükumetine karşı yapılan darbe girişimini lanetliyorum. Adımın da böyle bir olayda geçmesinden utanıyorum. 27 yıllık askerlik görevimde bu terör örgütüyle hiçbir bağım olmadığı gibi, ailemin ve çocuklarımın da bu örgütün okulları ile bir bağlantısı olmamıştır. 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başyaverliğini yaptığım süreçte hem ailem hem de kendim hakkında istihbari çalışmalar yapıldığını biliyorum. Örgütle bağlantım olsaydı ortaya çıkardı" dedi.



"İSTESEM IRAK'A KAÇABİLİRDİM"

Darbeyi planlayanların kendisinin Bolu'da olmadığından bile haberlerinin olmadığını düşündüğünü ifade eden Güneşer, "Yurtta Sulh Konseyi'nin sıkıyönetim listesinde adımı ilk kez Şemdinli'de Ali Paşa'ya gelen evrakta gördüm. Direk şahsıma gelen bir şey olmadı. Ayrıca istesem çok iyi bildiğim Irak bölgesine kaçabilirdim. Ama beni almak için gelen emniyet müdürünün arabasına bindim. Aklanmak için sizin karşınızdayım" şeklinde konuştu.



"MÜDAHALE ETMESEM YÜZLERCE KİŞİ ÖLEBİLİRDİ"

Hazırlanan iddianamede hakkında "kışlaya ve lojmanlara yaklaşan olursa kafasına sıkarım" sözüne ilişkin açıklama yapan Güneşer, "Ben eski Emniyet Müdürü ile 3 kez telefonda görüştüm. Vatandaşları evlerine göndermesini söyledim. Bana '7-8 bin kişi var, göndermek zor olur' deyince kendisine güvenmediğim için provokasyonların olabileceğini düşünerek, o anki psikolojimle böyle bir cümle kurdum. Kışlada bulunan kendi personelime kesinlikle polis ve vatandaşa ateş edilmemesi konusunda uyarılarda bulundum. Eğer ben bu şekilde müdahale etmemiş olsaydım yüzlerce kişi ölebilirdi. Ben halka ve polise ateş ettirecek hain biri değilim" dedi.



"EMNİYET MÜDÜRÜ BANA KUMPAS KURDU"

Bolu eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'nın kendisine kumpas kurduğunu iddia eden Güneşer, "Mustafa Kızılkaya'nın telefondaki gayri ciddi ve lakayıt tavrından dolayı çok sinirlendim. Beni çileden çıkardı. Çünkü 'burada 7-8 bin kişi var asker çıkarsa kan gövdeyi götürecek' dedi. Ben de askeri, polisi ve vatandaşı lojmanlardan uzak tutmasını, oluşabilecek kargaşaya engel olmasını söyledim. Kendisiyle üçüncü kez konuşmamızda valilik toplantı salonunda vali ve savcılarla toplantı halindeymiş. Çok sinirli olduğum için konuşmamda "senin beynini alırım" diye bir söz sarf ettim. O da bu konuşmamızı herkesin duyabileceği şekilde dışarı vererek tutanak altına aldırmış" dedi.



"VALİ'Yİ ALIN TALİMATI VERMEDİM"

Hakkında Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamından alın talimatı verdiği iddia edilen İsmail Güneşer, "ben nasıl böyle birşey söylerim. Benim düşünceme göre 'valiyi alın' demek devleti alın demektir. Ben böyle bir emri asla vermem, ben bunu yapmam" şeklinde konuştu.

(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem / İHA)