Darbeci Tuğgeneral'den eşine 'kalkışma itirafı'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki olaylarla ilgili hazırladığı iddianamede, darbe planlarının kilit isimlerinden olan Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı mektupta yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki olaylarla ilgili hazırladığı iddianamede, darbe planlarının kilit isimlerinden olan Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı mektupta yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahının basılıp Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere çok sayıda askerin rehin alınarak Akıncı Üssü'ne götürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmayı tamamladı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olan Genelkurmay Personel Başkanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı iki adet nota yer verildi. Darbeci Tuğgeneral Partigöç'ün eşine yazdığı birinci notta, "Sevgili eşim ve kızlarım, hayatım ülkem ve milletim için mücadele ile geçti. Geldiğimiz aşamada ülkemizin kötü gidişine dur demekte bize düştü. Hakkınızı helal edin" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Partigöç'ün yazdığı ikinci notta ise, "Canım eşim, seni gerçekten her şeyden çok sevdim. Ama bu başkaldırıyı yapmasaydım da beni hayatımın sonuna kadar hapse atacaklardı. Beni affet" yazdığı belirtildi.

(Abdullah Sarıca /iİHA)