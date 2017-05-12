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Darbeci pilotların konuşmaları ses kayıtlarına yansıdı
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Darbeci pilotların konuşmaları ses kayıtlarına yansıdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan helikopter pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Genelkurmay Karargahına alçak uçuş yapma ve darbecileri önlemeye çalışan polisleri 'vur' emri verildiği konuşmalara yansıdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan helikopter pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Genelkurmay Karargahına alçak uçuş yapma ve darbecileri önlemeye çalışan polisleri "vur" emri verildiği konuşmalara yansıdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kara Havacılık Komutanlığında darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylara ilişkin 155 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak mahkemeye gönderildi. Darbeci helikopter pilotlarının hain telsiz konuşmaları iddianame dosyasında yer aldı. Saat 23.02'de Genelkurmay Karargahı ve TRT üzerinden alçak geçiş emrinin verildiği kule ile pilotlar arasındaki konuşmaya yansıdı. Darbeci pilotlara Karargahın içine girmeye çalışanlara "vur" emri verildiği görüldü. Darbeci pilotlar arasındaki konuşmalardı "Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız" yönündeki talimatlarla polislerin vurulma emri verdiği ortaya çıktı.
Darbeci pilotlar ile kule arasındaki konuşmalar bir kısmı şu şekilde:
"1. Ses---Güvercin kobra
2. Ses---Devam edin
1. Ses---Kuzeyden son yaklaşma
2. Ses---Serbestsiniz kobralar için bir talimat geldi, Genel Kurmay Karargahı ve TRT üzerinden alçak geçiş yapmanız isteniyor.
1. Ses---Bizim mi?
2. Ses---Mutabıkız, kobralar için
3. ses--- Dostum ne isteniyorsa yap yap
1. ses--- Genel Kurmay Karargahı üzerinden alçak geçiş anlaşıldı
2. ses--- Kobra ve Atak bütün mevcut taarruz ve atak helikopter, düzeltiyorum taarruz ve
3. ses--- Ali hepsi kalsın hepsi kalsın. MİT üzeri hariç hepsi kalsın. Şeye geçin orada alçak uçuş yapın
2. ses--- Mutabıkız bütün taarruz helikopterleri TRT ve Genelkurmay Karargahı üzerinde alçak geçiş olacak

15.07.2016 tarih saat 23:06'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:
1. Ses--- Rafet neredesin şu anda
2. Ses--- Tamam tamam Genelkurmay ve Meclisin üzerindeyiz, düzeltiyorum Genelkurmay'ın üzerindeyiz şu an Rafet Genelkurmay'ın üzerindeyiz, Genel Kurmayın üzerindeyiz 1 4 1 takip (...) Genelkurmayın üzerindeyiz, Okey dönüyoruz biz dönüyoruz, Genel Kurmayın üzerinde dönüyoruz. Flashbright Genelkurmayın üzerinde dönüyoruz.

15.07.2016 tarih saat 23:12'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:
1. Ses--- Güvercin, kobra
2. Ses--- Devam edin.
1. Ses--- (..) yaklaşma.
2. Ses--- Serbestsiniz sakin
3. Ses--- İlkay neron yakıt problemin mi var
4. Ses--- Arkadaşlar MİT'e gelecek helikopterler şu an (.)
1. Ses--- Komutanım yakıt var ama silahta sıkıntı var
1. Ses--- Özcan, Nero
2. Ses--- ()
1. Ses--- Komutanım iniyoruz, şu silaha baktıracağız
2. Ses--- Tamam inin yakıt durumunuza göre tekrar kalkarsınız gerekirse. Taha sende mi
1. Ses--- Mutabık
2. Ses--- O yakıt tankerinin anahtarını (.) insin onu halletsin
1. Ses--- Okey

15.07.2016 tarih saat 23:16'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:
1. Ses--- Sen devam et Sadoya görevi senden devraldırtacağım tamam mı
2. Ses--- ()
1. Ses--- devam et şimdi iki dakikalığına Sadoya çalıştırıyorum senden görevi devralacak o, Sen orayı bırakma Sado gelinceye kadar
2. Ses--- Komutanım bana mı diyorsunuz.
1. Ses--- Sana diyorum sana diyorum. Emniyetin üzerine git Sadoyu hemen gönderiyorum ben
2. Ses--- Şeye mi Gölbaşı'na mı?
1. Ses--- Mutabık Gölbaşı'na git, orada alçak uç Sadoyu gönderiyorum ben
2. Ses--- Tamam komutanım.

15.07.2016 tarih saat 23:19'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:
1. Ses--- İlkay
2. Ses--- efendim komutanım
1. Ses--- () yolunda nereden
2. Ses--- Devam ediyoruz şu an () üstündeyim
1. Ses--- Bir tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini ya da şeyi çağır () birini çağır
2. Ses--- silahlar çalışmıyor nerede kobra var
1. Ses--- MİT'in üstünde var onu çağır
2. Ses--- Nerede araç nerede,onu nereden bulacağız
3. Ses--- Kalaycı mitin üzerindeyim
4. Ses--- Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun
Ortam sesi--- vurulsun
4. ses--- Vurulsun, vurulsun
3. Ses--- Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya
1. Ses---() yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (..)
3. Ses--- Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya
2. Ses--- Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et
3. Ses--- Nero (..)
2. Ses--- Sen MİT'te devam et
3. Ses--- MİT'te devam ediyoruz.
2. Ses--- Ali sen Konya yoluna gel

15.07.2016 tarih saat 23:25'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:
1. Ses--- Rafet, Nero, (.) geliyor mu sesim?
2. Ses--- Nero dinliyorum devam
1. Ses--- İçeride bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın başka trafiği Genelkurmay'a yaklaştırmayacaksın
2. Ses--- Bir S70 ile biz varız tamam anladım.
1. Ses--- S 70 yerde yerde
2. Ses--- Yerde anlaşıldı
3. Ses--- Neron Sado
1. ses--- Sado devam
3. Ses--- Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz
1. Ses--- Anlaşıldı abi, bizde şeye devam ediyoruz şu anda Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinliğe devam ediyoruz.
1. Ses--- Rafet'le görüş MİT'le şeyi koordine et abi, MİT'le Genelkurmayı kontrol et MİT'e ()
4. ses --- spor okuluna yaklaşan. , Genel kurmayın üzerinde , 1200 fitte ( çok fazla sayıda ses birbirine karıştığı için anlaşılamamıştır.)
3. Ses--- Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.
2. Ses--- Anlaşılmadı
4. Ses--- Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee ()
2. Ses--- Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam
4. Ses--- Vurun onları o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun
3. Ses--- Gost gost o mavi araçları vurun diyor neron
2. Ses--- ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada
4. Ses--- (.) ateş edin
2. Ses--- Hepsi ambulans, hepsi ambulans
3. Ses--- Neron, sado hepsi ambulansmış
4. Ses--- Atış yapın bi tane
2. Ses--- Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?
3. ses--- Polisleri vur polisleri evet.
(Abdullah Sarıca/İHA)

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