Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Darbeci komutan şaşırtmadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Darbeci komutan şaşırtmadı

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili açılan davada savunma yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Rus uçağının FETÖ tarafından düşürülmediğini iddia etti.

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili açılan davada savunma yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Rus uçağının FETÖ tarafından düşürülmediğini iddia etti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın dördüncü celsesi tamamlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davanın öğleden sonraki kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsü için görevlendirilen timin başında bulunan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş savunma yaptı. TSK'da istihbarat alanında çalıştığını ifade eden Sönmezateş, terfi alabilecek askerler üzerinde araştırmalar yaptığını bunu da sanıklardan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'e ilettiğini belirtti. Akın Öztürk ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı FETÖ'cülerle ilgili bilgilendirdiğini söyleyen Sönmezateş, "Bazı isimler vardı ki adamın FETÖ'cü olması mümkün değildi. O gün FETÖ'cü listesinde olan insanlar bugün terfi ettiler, görevlerinin başındalar" ifadelerini kullandı.
Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmakla suçlandığını hatırlatan Sönmezateş, Konsey üyeleriyle ne bir evde, ne bir villada, ne de bir pastanede buluşmadığını öne sürdü. Sönmezateş'in, darbe girişiminin emir komuta içinde yapıldığını düşündüğünü söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, komutanların Genelkurmay Karargahında derdest edilişlerinin fotoğraflarını gösterdi ve "emir komutayı burada açıklar mısın?" dedi. Sönmezateş, "İhsan Uyar cezalandırıldı, sistemden atıldı. Mağdur edilmiş olmasına rağmen zamansız emekli edildi" cevabını verdi.

"RUS UÇAĞINI FETÖ DÜŞÜRMEDİ"
Sanık Sönmezateş, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin iddialarda bulunarak, uçağın FETÖ'cüler tarafından düşürülmediğini savundu. Sönmezateş, Rus uçağının Hava Kuvvetlerindeki üst düzey bir generalin emri ile düşürüldüğünü anlatarak, "22 dakikalık bir süreçtir bu ve ismini de söylemeyeceğim. Emretti ve düşürdüler. Bu bir sır değildir. Hava Kuvvetlerinde her generalin bildiği, bu iş olduktan sonra 'her şey benim emrimle olacak' diyen bir general var. Rus uçağını FETÖ düşürmedi, bir generalin emriyle angajman kuralları çerçevesinde düşürüldü" diye konuştu.
Sönmezateş'in "Hiç kimseyi öldürmedim, öldür emri vermedim" sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Darbe girişiminde insanların öleceğini düşünmediniz mi?" diye sordu. Sönmezateş, "12 Eylül'de insanlar ölmedi. Bu ölümler akıl alır gibi değil, tasvip edilebilir değil" ifadesini kullandı.
Mahkeme Başkanı Dik, bugünkü celsenin tamamlandığını, yarınki celsede sanıklardan Mehmet Partigöç ile İlhan Talu'nun savunma yapacağını söyledi.
(Abdullah Sarıca/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Trump'tan NATO Liderler Zirvesi'nde terör vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı
Şehit ailesinin evi yeniden yapılacak
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Manchester United
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Manchester United
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Trump'tan NATO Liderler Zirvesi'nde terör vurgusu
Trump'tan NATO Liderler Zirvesi'nde terör vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı
Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı
Şehit ailesinin evi yeniden yapılacak
Şehit ailesinin evi yeniden yapılacak
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı
Beşiktaş RMK Marine şampiyon oldu
Beşiktaş RMK Marine şampiyon oldu
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Diyarbakırlı şehit için tören düzenlendi
Diyarbakırlı şehit için tören düzenlendi
Avrupa'nın 1 numarasına yakışır uygulama
Avrupa'nın 1 numarasına yakışır uygulama
'3 terörist etkisiz hale getirildi'
'3 terörist etkisiz hale getirildi'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English