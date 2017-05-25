Darbeci komutan şaşırtmadı

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili açılan davada savunma yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Rus uçağının FETÖ tarafından düşürülmediğini iddia etti.

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili açılan davada savunma yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Rus uçağının FETÖ tarafından düşürülmediğini iddia etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın dördüncü celsesi tamamlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davanın öğleden sonraki kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsü için görevlendirilen timin başında bulunan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş savunma yaptı. TSK'da istihbarat alanında çalıştığını ifade eden Sönmezateş, terfi alabilecek askerler üzerinde araştırmalar yaptığını bunu da sanıklardan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'e ilettiğini belirtti. Akın Öztürk ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı FETÖ'cülerle ilgili bilgilendirdiğini söyleyen Sönmezateş, "Bazı isimler vardı ki adamın FETÖ'cü olması mümkün değildi. O gün FETÖ'cü listesinde olan insanlar bugün terfi ettiler, görevlerinin başındalar" ifadelerini kullandı.

Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmakla suçlandığını hatırlatan Sönmezateş, Konsey üyeleriyle ne bir evde, ne bir villada, ne de bir pastanede buluşmadığını öne sürdü. Sönmezateş'in, darbe girişiminin emir komuta içinde yapıldığını düşündüğünü söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, komutanların Genelkurmay Karargahında derdest edilişlerinin fotoğraflarını gösterdi ve "emir komutayı burada açıklar mısın?" dedi. Sönmezateş, "İhsan Uyar cezalandırıldı, sistemden atıldı. Mağdur edilmiş olmasına rağmen zamansız emekli edildi" cevabını verdi.



"RUS UÇAĞINI FETÖ DÜŞÜRMEDİ"

Sanık Sönmezateş, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin iddialarda bulunarak, uçağın FETÖ'cüler tarafından düşürülmediğini savundu. Sönmezateş, Rus uçağının Hava Kuvvetlerindeki üst düzey bir generalin emri ile düşürüldüğünü anlatarak, "22 dakikalık bir süreçtir bu ve ismini de söylemeyeceğim. Emretti ve düşürdüler. Bu bir sır değildir. Hava Kuvvetlerinde her generalin bildiği, bu iş olduktan sonra 'her şey benim emrimle olacak' diyen bir general var. Rus uçağını FETÖ düşürmedi, bir generalin emriyle angajman kuralları çerçevesinde düşürüldü" diye konuştu.

Sönmezateş'in "Hiç kimseyi öldürmedim, öldür emri vermedim" sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Darbe girişiminde insanların öleceğini düşünmediniz mi?" diye sordu. Sönmezateş, "12 Eylül'de insanlar ölmedi. Bu ölümler akıl alır gibi değil, tasvip edilebilir değil" ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı Dik, bugünkü celsenin tamamlandığını, yarınki celsede sanıklardan Mehmet Partigöç ile İlhan Talu'nun savunma yapacağını söyledi.

(Abdullah Sarıca/İHA)