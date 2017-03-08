Darbeci general böyle dua etmiş

6'sı general 76 sanıklı FETÖ/PDY davasında o dönem 2. Ordu Komutanlığında görevli erlerin dinlenmesine devam ediliyor. İfade veren er, darbeci subaylardan birinin, 'Allah'ım sana geliyorum, onların arabalarını boz' şeklinde dua ettiğini söyledi.

6'sı general 76 sanıklı FETÖ/PDY davasında o dönem 2. Ordu Komutanlığında görevli erlerin dinlenmesine devam ediliyor. İfade veren er, darbeci subaylardan birinin, "Allah'ım sana geliyorum, onların arabalarını boz" şeklinde dua ettiğini söyledi.

Malatya'da Yakınca Spor Salonunda görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) davasında yargılanan toplam 76 sanığın yargılanması öğleden sonrada da devam etti. Duruşmada söz verilen tutuksuz yargılanan sanıklardan Hasan Hüseyin Atak, 16 Temmuz günü Altay Kışlasından izinsiz çıkarılan ZPT'nin içerisinde olduğunu ifade ederek, Yarbay Ahmet Üçbudak'ın kendilerine "Şahadet şerbetini içmeye gideceğiz 2. Orduyu ele geçirmişler" dediğini ileri sürdü ve olay günü hiçbir şekilde ateş etmediğini savundu.

Yine 2. Ordu Komutanlığı Karargahında görevli erlerden Ömer Öztunç ise, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde koğuşta bulunduğunu ve gece yarısı Ani Müdahale Mangası çavuşunun gelerek 10 kişiyi çağırdığını, bunun üzerine kendisinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin belirtilen bölgeye gittiklerini söyledi. Sonrasında 3 No'lu kulede sırayla nöbet tutmaya başladıklarını ifade eden Er Öztunç, Saat 03.00-04.00 sıralarında nizamiye bölgesine gittiklerini söyledi. Burada Kemal Yüzbaşının emri ile ağaçlar arasında mevzilendiklerini ileri süren Öztunç, "Dışarıdan içeriye ateş ediliyordu, Kemal Yüzbaşı ve yanındaki 3 kişi de ateş ediyordu. Bunun üzerine Kemal Yüzbaşı sivil polis jandarma içeriye girene, 'Sıkın, eğer sıkmazsanız ben sizi vururum' dedi. Ben de korktuğum için havaya 1 el ateş ettim. Kemal Yüzbaşı çok heyecanlıydı, bağırarak emirler veriyordu, çok hevesli gördüm. Hatta elindeki M5 silahla nizamiyenin lambalarına ateş ettiğini gördüm. Kemal Yüzbaşının dua ettiğini 'Allah'ım sana geliyorum, onların arabalarını boz' şeklinde sözler söylediğini işittim. Çatışma büyüyünce ben yanımdaki arkadaşlarımla oradan ayrıldık. Kemal Yüzbaşı bizi görünce 'kaçmayın' diye bağırdı. Ben bir süre o bölgede kaldım" ifadelerini kullandı.

(Cahit Özçelik/İHA)