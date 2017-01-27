Darbeci askerler için Yunanistan'a ikinci iade talebi

Adalet Bakanlığı, kaçan darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi.

Adalet Bakanlığı, kaçan darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 8 darbeci hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı üzerine darbecilerin iadesine ilişkin Yunanistan'a ikinci iade dosyası gönderdi. Zanlıların kırmızı bültenle aranmasına yönelik olarak İnterpol'a de yazı yazıldı.

(Pelin Üzek / İHA)