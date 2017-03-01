Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Darbeci asker alınmış: Polis 'salak mısın' dedi, şikayetçiyim!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Darbeci asker alınmış: Polis 'salak mısın' dedi, şikayetçiyim!

Cumhurbaşkanına suikast duruşmasında MAK timinde görevli Astsubay Çavuş Ekrem Benli, FETÖ'cü olmadığını öne sürerek kendisine FETÖ'cü diyenlerden davacı olacağını, ayrıca, sorgu sırasında kendisine 'Salak mısınız' dediğini söne sürdüğü polisten de şikayetçi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanına suikast duruşmasında MAK timinde görevli Astsubay Çavuş Ekrem Benli, FETÖ'cü olmadığını öne sürerek kendisine FETÖ'cü diyenlerden davacı olacağını, ayrıca, sorgu sırasında kendisine 'Salak mısınız' dediğini söne sürdüğü polisten de şikayetçi olduğunu ifade etti.
"Aleyhime olan tüm suçlamaları reddediyorum" diyen Ekrem Benli "Kimseye emir verme rütbesinde değilim. Cuma günü iş bittikten sonra evde dinlenirken arkadaşlarımdan biri aradı. Göreve çağırdılar ve gittik. Ömer Faruk Göçmen'e neden malzeme hazırladığımızı sordum. Bilmediğini söyledi. Daha sonra Taner Binbaşı operasyon olduğunu söyledi. Katılıp katılmayacağımızı sordu. Terör operasyonu olduğu için büyük şevkle katıldım. Gökhan Sönmezateş general geldi ve o da malzeme kuşandı. Sıkıyönetim ilan edildiğini ve TSK'nın yönetime el koyduğunu söyledi. Gökhan Paşa ile aynı helikoptere bindik. Marmaris'e indikten 25 dakika sonra silah sesleri geldi. Hiç kimseyi görmedim, yakında değildim. Dönerken karşı tarafından seri ateş açıldı. Biz araçların arkasına sığındık. Bizim arkadaşlar havaya ateş açtı. Zaptlara ateş açtım diye geçmiş, ben ateş etmedim. Teslim olup yakalanıncaya kadar Cumhurbaşkanına yönelik bir suikasttan haberim yoktu. Geri dönderken sahilde bir eve girdik. Helikoptere ateş ettiler ama biz ateş açmadık. Biz zaman zaman baskı ateşi açtık" dedi

"TESLİM OLDUK"
Olay yerinden ayrıldıktan sonra tepede bir yere geldiklerini ifade eden Benli, "Şükrü Binbaşı üçerli gruplara ayrılmamızı söyledi. Bu arada birlikte olduğumuz Serkan Elçi'yi yemek almaya gönderdik. Sığındığımız binanın sahibi bizi görünce binayı terk etmemizi, aksi takdirde polis ve jandarmaya haber vereceğini söyledi. Biz de ihbar etmesini istedik. Jandarmalar geldi teslim olduk" dedi.

"BİZE 'SALAK MISINIZ' DİYEN POLİSTEN ŞİKAYETÇİYİM"
Teslim olmalarının ardından Emniyete getirildiklerini belirten Benli, "Ben olayın hemen ikinci günü teslim oldum. Ancak gözaltındayken bizi sorgulayan polislerden biri "Üç günden beri sizi bekliyoruz. Siz salak mısınız' dedi. Bize salak mısınız diyen polisten şikayetçiyim" dedi.

"ŞÜKRÜ BİNBAŞININ EMRİYLE TELEFONLARI KIRDIK"
Operasyondan sonra Şükrü Seymen'in 'Telefonları kırın' yönünde emir verdiğini, bu emir doğrultusunda kendi telefonunu kırıp attığını söyleyen Ekrem Benli, aleyhine olan tüm suçlamaları kabul etmedi. Benli kendisi hakkında FETÖ'cü yakıştırması yapılmasına da sinirlenerek, "Bana kim FETÖ'cü dediyse ondan davacıyım" dedi.
(Bekir Tosun - İbrahim Kılınç/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Mobilyada kanserojen tehlikesi
İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı
İstanbul'da havadan görüntülenen sis mest etti
Aziz Yıldırım: Erken seçim olmayacak
Aile boyu dram
Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ürküten iddia! İkinci darbe yapılacak saati bile belli!
Ürküten iddia! İkinci darbe yapılacak saati bile belli!
Başbakan Binali Yıldırım'dan bayrak eleştirisine yanıt
Başbakan Binali Yıldırım'dan bayrak eleştirisine yanıt
FETÖ listeyi verdi! PKK'lı hainler 1 günde 52 MİT'çiyi infaz etti
FETÖ listeyi verdi! PKK'lı hainler 1 günde 52 MİT'çiyi infaz etti
Galatasaray ve Beşiktaş'a büyük şok! PFDK...
Galatasaray ve Beşiktaş'a büyük şok! PFDK...
Valilik az önce duyurdu! 3 canlı bomba yakalandı
Valilik az önce duyurdu! 3 canlı bomba yakalandı
30 tasarı Meclis'ten az önce geçti! İşte o maddeler
30 tasarı Meclis'ten az önce geçti! İşte o maddeler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Mobilyada kanserojen tehlikesi
Mobilyada kanserojen tehlikesi
İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı
İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı
İstanbul'da havadan görüntülenen sis mest etti
İstanbul'da havadan görüntülenen sis mest etti
Aziz Yıldırım: Erken seçim olmayacak
Aziz Yıldırım: Erken seçim olmayacak
Aile boyu dram
Aile boyu dram
Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu
Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu
Kuzey Irak'a hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Kuzey Irak'a hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Genç kız, ağabeyi tarafından yatağında öldürüldü
Genç kız, ağabeyi tarafından yatağında öldürüldü
Erdoğan Tacik mevkidaşıyla görüştü
Erdoğan Tacik mevkidaşıyla görüştü
Kabil'de patlama !
Kabil'de patlama !
İşte Bursasporlu futbolculara yapılan saldırı
İşte Bursasporlu futbolculara yapılan saldırı
Türkiye'nin en kapsamlı kent mültecileri raporu yayınlandı
Türkiye'nin en kapsamlı kent mültecileri raporu yayınlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English