Darbeci asker alınmış: Polis 'salak mısın' dedi, şikayetçiyim!

Cumhurbaşkanına suikast duruşmasında MAK timinde görevli Astsubay Çavuş Ekrem Benli, FETÖ'cü olmadığını öne sürerek kendisine FETÖ'cü diyenlerden davacı olacağını, ayrıca, sorgu sırasında kendisine 'Salak mısınız' dediğini söne sürdüğü polisten de şikayetçi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanına suikast duruşmasında MAK timinde görevli Astsubay Çavuş Ekrem Benli, FETÖ'cü olmadığını öne sürerek kendisine FETÖ'cü diyenlerden davacı olacağını, ayrıca, sorgu sırasında kendisine 'Salak mısınız' dediğini söne sürdüğü polisten de şikayetçi olduğunu ifade etti.

"Aleyhime olan tüm suçlamaları reddediyorum" diyen Ekrem Benli "Kimseye emir verme rütbesinde değilim. Cuma günü iş bittikten sonra evde dinlenirken arkadaşlarımdan biri aradı. Göreve çağırdılar ve gittik. Ömer Faruk Göçmen'e neden malzeme hazırladığımızı sordum. Bilmediğini söyledi. Daha sonra Taner Binbaşı operasyon olduğunu söyledi. Katılıp katılmayacağımızı sordu. Terör operasyonu olduğu için büyük şevkle katıldım. Gökhan Sönmezateş general geldi ve o da malzeme kuşandı. Sıkıyönetim ilan edildiğini ve TSK'nın yönetime el koyduğunu söyledi. Gökhan Paşa ile aynı helikoptere bindik. Marmaris'e indikten 25 dakika sonra silah sesleri geldi. Hiç kimseyi görmedim, yakında değildim. Dönerken karşı tarafından seri ateş açıldı. Biz araçların arkasına sığındık. Bizim arkadaşlar havaya ateş açtı. Zaptlara ateş açtım diye geçmiş, ben ateş etmedim. Teslim olup yakalanıncaya kadar Cumhurbaşkanına yönelik bir suikasttan haberim yoktu. Geri dönderken sahilde bir eve girdik. Helikoptere ateş ettiler ama biz ateş açmadık. Biz zaman zaman baskı ateşi açtık" dedi



"TESLİM OLDUK"

Olay yerinden ayrıldıktan sonra tepede bir yere geldiklerini ifade eden Benli, "Şükrü Binbaşı üçerli gruplara ayrılmamızı söyledi. Bu arada birlikte olduğumuz Serkan Elçi'yi yemek almaya gönderdik. Sığındığımız binanın sahibi bizi görünce binayı terk etmemizi, aksi takdirde polis ve jandarmaya haber vereceğini söyledi. Biz de ihbar etmesini istedik. Jandarmalar geldi teslim olduk" dedi.



"BİZE 'SALAK MISINIZ' DİYEN POLİSTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Teslim olmalarının ardından Emniyete getirildiklerini belirten Benli, "Ben olayın hemen ikinci günü teslim oldum. Ancak gözaltındayken bizi sorgulayan polislerden biri "Üç günden beri sizi bekliyoruz. Siz salak mısınız' dedi. Bize salak mısınız diyen polisten şikayetçiyim" dedi.



"ŞÜKRÜ BİNBAŞININ EMRİYLE TELEFONLARI KIRDIK"

Operasyondan sonra Şükrü Seymen'in 'Telefonları kırın' yönünde emir verdiğini, bu emir doğrultusunda kendi telefonunu kırıp attığını söyleyen Ekrem Benli, aleyhine olan tüm suçlamaları kabul etmedi. Benli kendisi hakkında FETÖ'cü yakıştırması yapılmasına da sinirlenerek, "Bana kim FETÖ'cü dediyse ondan davacıyım" dedi.

(Bekir Tosun - İbrahim Kılınç/İHA)