06.02.2017 13:35 Darbeci albay: General olacağım sandım

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Gayrettepe'deki Türk Telekom Binası'nı işgal etmek isteyen 7'si rütbeli 13 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli albay Nurullah Zeki Atmaca'nın 'Her maceracı subayın gönlünde yatan 'General olacağım' düşüncesine kapıldım' ifadesi ise dikkat çekti. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Gayrettepe'deki Türk Telekom Binası'nı işgal etmek isteyen 7'si rütbeli 13 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli albay Nurullah Zeki Atmaca'nın "Her maceracı subayın gönlünde yatan 'General olacağım' düşüncesine kapıldım" ifadesi ise dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Gayrettepe'deki Türk Telekom Binasını işgal etmek isteyen 7'si rütbeli 13 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, 13 şüphelinin tamamının "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede ayrıca rütbeli 7 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'şer yıla, 6 erin ise "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri talep edildi.



İDDİANAMEDE ARALARINDA ALBAY, YARBAY VE ASTSUBAYLARIN DA BULUNDUĞU 13 ASKER "ŞÜPHELİ"

İddianamede, Halkalı 1. Ordu Mebs alayı komutanlığında Alay Komutanı olarak görev yapan albay , Nurullah Zeki Atmaca, 1'inci Ordu Mebs alayında Mebs İşletme tabur komutanı yarbay Cem Doygun ile 1'inci Ordu Komutanlığı Mebs Alayı Kışlasında 1.Elektronik Harp Tabur Komutanı yarbay Birol Keskinkılıç ile 3 astsubay, 1 uzman çavuş ve 6 er "şüpheli" olarak yer aldı.

Makam otosu ve askeri araç kışladan arka arkaya çıkmış

Şüphelilerin 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 02.50 sıralarında Küçükçekmece ilçesinde bulunan General Hamza Günalp Kışlasından bir Renault Clio marka makam otosu ve içerisinde asker bulunan bir adet Land Rover jeep aracın çıkış yaparak darbe girişimine katılmak için hareket ettikleri anlatılan iddianamede, yiye bu şüphelilerin Okmeydanı ilçesinde yakalandıkları anlatıldı.

Aracı gizlemek için plakaların seri numaralarını kapatmışlar

Bahse konu kışladan ayrılan araçların emniyet güçlerince Halıcıoğlu Köprüsü çıkışı Okmeydanı sapağında yakalandıkları, şahıslar yakalandıktan sonra olay yeri inceleme şube müdürlüğü görevlilerince hazırlanan raporda, olay gecesi kışladan hareket eden 106242 seri numaralı askeri aracın ilk üç rakamının kapatılarak sadece 242 kalacak şekilde bırakıldığı ve yapılan bu işlemin aracı gizlemeye yönelik olduğu ifade edildi.



ATAMA LİSTESİ İDDİANAMEDE

İddianamede, yapılan evrak incelemelerinde darbe girişiminin gerçekleşmesi durumunda göreve atanacak askeri personelin görev yerlerinin belirlendiği atama listesi bulunduğu, bu listede "199. sırada K.K.K. Mu.Kur. Alb. Nurullah Zeki Atmaca 1'inci Ordu Mebs Alay Komutanı/ İstanbul" olarak yazıldığı belirtildi. Atmacı'nın darbe girişiminin gerçekleşmesi halinde ise yeni görev yerinin " Genel Kurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı ( mitte görevlendirilmek üzere ) Ankara" olarak belirtildiğine dikkat çekildi. Atmaca'nın ayrıca darbe girişimini yöneten sorumlu düzeydeki şüpheliler arasında yer aldığının tespit edildiği de ifade edildi.

"Toplumsal olaylar yaşanırsa ayın başında hazır bulun"

Şüpheli Atmaca ifadesinde, 15 Temmuz 2016 tarihinden önce İstanbul 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyüp Gürler ile arasında İstanbul'da toplumsal olaylar meydana gelebileceği şeklinde bir konuşma geçtiğini, Eyüp Gürler'in kendisine şayet böyle bir şey yaşanırsa alayın başında hazır bulunması gerektiğini söylediğini belirtti.



"GENERAL OLACAĞIM DÜŞÜNCESİNE KAPILDIM"

Olay günü saat 23.00 civarlarında televizyondan bir hareketlenme olduğuna dair haberler gördüğünü bunun üzerine evinden çıkarak makam arabası ile alay komutanlığına gittiğini belirten Atmaca, "Alay komutanlığına gittikten sonra telefonda whatsapp gurubuna dahil edildiğimi gördüm. Bu grup oluşturulduktan sonra darbe yapıldığını anladım. Bu nedenle bir heyecana kapıldım. Her maceracı subayın gönlünde yatan 'General olacağım' düşüncesine kapıldım. Fetullahçı terör örgütünün olacağını düşünmedim, bu düşünce ve duygular ile whatsapp gurubuna, şirin gözükmek için bir şeyler yazdım. Ancak ne yazdığımı şu anda hatırlamıyorum. Saçma sapan bir şeyler yazdım. Televizyonda Cumhurbaşkanı çıkarak açıklama yapmaya başladığında, vatan hainlerinin niyetini anladım. Bu nedenle vatan hainlerine karşı görev almak için alaydan çıktım" dedi.



"ÇOK PİŞMAN OLDUM"

Makam aracında yanında yarbay Birol Keskinkılıç bulunduğunu, makam aracının arkasında başka bir aracın da geldiğini kaydeden şüpheli Atmaca, "Ayrıca başında bir astsubay bulunan 6-7 asker eşlik etti. Başka bir araç da geldi. Alaydan çıktıktan sonra Adli Tıp Kurumu yanından E-5e çıktık. Çağlayan'a yaklaştığımızda polisler durdurdu. Polisler durdurduktan sonra kendi irade ve isteğimle teslim oldum. Çok pişman oldum. Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştiren askerler ile hiçbir irtibatım bulunmamaktadır. Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştiren eylemcilerle Ankara Gölbaşında bulunan Mit Sinyal İstihbarat Başkanlığına görevlendirilmiş gözüküyorum. Erzurum Pasinler ilçesinden olmam nedeniyle bu görev atanmış olabilir. Yapılanma ile bir irtibatım bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

(Başak Akbulut / İHA)