Darbeci 3 SAS komandosu yurt dışına kaçarken yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi firarisi 3 şüpheli SAS komandosu Edirne'de yakalandı.

15 Temmuz darbe girişimi firarisi 3 şüpheli SAS komandosu Edirne'de yakalandı.

Edirne'de MİT ve Emniyet ortak çalışmasıyla yakalanan, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde aktif olarak bulunduğu tespit edilen 3 SAT komandosu ifadelerinde, darbe girişiminden 5 gün önce haberdar olduklarını ve planlarının "Sayın Cumhurbaşkanımızın Huber Köşkü'nden alınarak önce Samandıra'ya götürüleceği, ardından Marmara açıklarında bir gemiyle kaçırılacağı" şeklinde yapıldığını ancak Cumhurbaşkanının Marmaris'te olmasıyla, şahısların Marmaris'e gitmek üzere yola çıktığı, kendilerine gelen bir telefonla Akıncı Üssü'ne yöneldikleri ifade edildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olayında aktif olarak bulunduğu tespit edilen 3 SAT komandosunun Edirne güzergahını kullanarak yurt dışına kaçacakları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine; 15 Mayıs 2017 günü Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu bahse konu şahısların İstanbul-Edirne otobanı Edirne gişeler çıkısında tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şahısların A.Ç (Üsteğmen), Y.Ö (Astsubay-Başçavuş), M.Ö (Astsubay-Başçavuş) isimli şüpheliler olduğu, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" sucundan firari olarak arandıklarının anlaşılarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

FETÖ yapılanması ile bağlantılarını kabul eden 3 şahısın verdikleri ifadelerde; darbe girişiminden 5 gün önceden haberdar olduklarını; planlamanın "Sayın Cumhurbaşkanımızın Huber Köşkü'nden alınarak önce Samandıra'ya götürüleceği, ardından Marmara açıklarında bir gemiyle kaçırılacağı" şeklinde yapıldığını belirttikleri ifade edildi. Cumhurbaşkanının Marmaris'te olmasıyla, şahısların Marmaris'e gitmek üzere yola çıktığı fakat kendilerine gelen bir telefonla Akıncı Üssü'ne yöneldikleri belirtildi. Adı geçen şahısların sorgularının devam etmekte olduğu öğrenildi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)