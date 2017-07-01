'Darbe teşebbüsü davalarına CHP'li vekiller katılacak mı?'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Darbe teşebbüsü davalarının duruşmalarına CHP'li vekiller katılacak mı?' diye sordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Darbe teşebbüsü davalarının duruşmalarına CHP'li vekiller katılacak mı?" diye sordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'ye yönelik bazı sorular yöneltti. Bozdağ, "Geçmişte CHP'li bir kısım milletvekilleri, bazı davaları ve duruşmaları takip etmişler, bir kısmının duruşmalarına ise bizzat katılmışlardı. Şu anda darbe teşebbüsü faillerinin yargılandığı davalar görülüyor. Darbe davalarının duruşmalarına katılan bir tek CHP'li vekil var mı? yok. 'Darbe teşebbüsünde bulunanlar en ağır cezalandırılmalı adalet yerini bulmalı' diye CHP'nin veya liderinin hiçbir açıklaması var mı? Ama darbe teşebbüsü sanıklarını ve bir no'lu sanık terörist başı Gülen'i mutlu eden 'kontrollü darbe' iftirasına destek açıklaması var. Nedenini bilen varsa söylesin. Belli ki 250 şehit ve şehit yakınları ile 2 bin 194 gazinin adalet beklentisinin CHP nezdinde bir kıymeti yok" dedi.

"Şimdi soruyorum: Ey CHP! Darbeden yana mısın? Yoksa şehitlerimizden, gazilerimizden ve milletimizden yana mısın? Sahi, sizce CHP hangi tarafta?" diye soran Bozdağ, "Darbe teşebbüsü davalarının duruşmalarına CHP'li vekiller katılacak mı? Darbecilerin gözünün içine bakıp millet için adalet diyecek mi? Şehitler, gaziler, şehit yakınları, aziz milletimiz ve devletimiz için, istiklalimiz/istikbalimiz için darbeciler cezalandırılsın diyecek mi?" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan / İHA)