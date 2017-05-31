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Darbe sanığına 'Siz saf mısınız ya' tepkisi
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Darbe sanığına 'Siz saf mısınız ya' tepkisi

İstanbul'daki 'darbe ana davası'nda ifade veren sanık Gürler, telefonundan yapılan Whatsapp yazışmalarının kendisi tarafından yapılmadığını öne sürdü. Üzerinde ele geçirilen 1 doların örgütsel nitelikte olmadığını, kandırıldığını iş işten geçtikten sonra anlayabildiğini iddia eden Sanık Gürler'e başsavcıvekili Fatih Karakuş, 'Siz saf mısınız ya' diye tepki gösterdi.

İstanbul'daki 'darbe ana davası'nda ifade veren sanık Gürler, telefonundan yapılan Whatsapp yazışmalarının kendisi tarafından yapılmadığını öne sürdü. Üzerinde ele geçirilen 1 doların örgütsel nitelikte olmadığını, kandırıldığını iş işten geçtikten sonra anlayabildiğini iddia eden Sanık Gürler'e başsavcıvekili Fatih Karakuş, "Siz saf mısınız ya" diye tepki gösterdi.
"Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını kapsayan İstanbul'daki 'darbe ana davası'nda sanık ifadelerinin alınmasıyla devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler ifade verdi.
Marjinal bir gruba aldatılarak hizmet etmenin kendisi adına en büyük talihsizlik olduğunu kaydeden sanık Gürler, "Yurtta sulh konseyi tabirini olay öncesinde ve sırasında öğrenmedim. İddianameden öğrendim. Emir komuta kapsamında terör saldırısı tehdidine karşı faaliyette ordu karargahında bulundum. Sıkıyönetimin Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde emir komuta içerisinde olduğunu düşündüm. Marjinal bir örgütün eylemi olduğunu göremedim. Kandırıldığımı iş işten geçtikten sonra anlayabildim" dedi.
Whatsapp yazışmalarının kendinse ait olmadığını öne süren sanık Gürler, telefonunu bir ara odasında unuttuğunu, kimseyi suçlamak istemediğini ancak mesajların firari sanıklardan Ahmet Zeki Gerehan'ın atmış olabileceğini kaydetti. Gözaltına alındığında üzerinde 101 dolar olduğunu hatırlatan Gürler, 1 doların ise özel bir anlamının olmadığını iddia etti.

BAŞSAVCIVEKİLİNDEN SİZ SAF MISINIZ YA TEPKİSİ
Yurtta Sulh Konseyi'nden de haberi olmadığını, marjinal bir grubun eylemi olduğunu düşünmediğini iddia eden Sanık Gürler'in savunması sırasında başsavcı vekili Fatih Karakuş, "Siz saf mısınız ya" diye tepki gösterdi. Salondakiler Karakuş'un bu çıkışını alkışlarken şehit yakınları "Biz mi yaptık bu darbeyi", "Allah belanızı versin" şeklinde Gürler'in yalanlarına tepki gösterdi.
Daha sonra çapraz sorgusuna geçilen sanık Gürler'e mahkeme başkanı, duruşma savcısı ve avukatlar sorularını yöneltti.

WHATSAPP MESAJLARI HATIRLATILDI
Mahkeme Başkanı Cem Karaca, sanık Eyyüp Gürler'e Whatsapp yazışmalarında "1. Ordu komutanı hemen alınmalı, Ümit Paşa'ya (1. Ordu komutanı) 4 akademi öğrencisi gönderdim. Ancak yardım almalılar enterne, Yurtta Sulh biziz şeklindeki" mesajları hatırlatarak sorularını yöneltti. Mesajların kendi kullandığı numaradan atıldığını kabul eden Sanık Gürler, bir kez daha mesajların kendisi tarafından atılmadığını öne sürdü. Askeri hiyerarşi dışında aldığı emirlere uyması konusunda sorular yöneltilen Gürler, "Bazen kanunsuz da olsa uyuyorsunuz" demekle yetindi.

"ALTTAN EMİR ALINIR MI"
Sorulan birçok soruya cevap vermekten kaçınan veya hatırlamıyorum diyen sanık Gürler'e, duruşma savcısı olarak görev yapan Başsavcıvekili Fatih Karakuş, "TSK'da hiyerarşi yok mu? Alttan emir alınır mı? Allah'tan sen savaş görmedin. Demek bir savaş görsek vay halimize" diyerek tepki gösterdi.

"KURMAYLIK SINAVINA KENDİNİZ Mİ GİRDİNİZ"
Başsavcıvekili Karakuş daha sonra sanık Gürler'e "Kurmaylık sınavına kendiniz mi girdiniz, yoksa yerinize biri mi girdi" diye sordu.
Kendisinde bulunan 1 doların da örgütsel bir simge olmadığını kaydeden sanık Gürler'e müşteki avukatları "Savcılıktaki ifadeni değiştirmen için örgütten mi talimat aldın? Vicdanınızı rahatlatmak için sizin gibi darbe girişimine iştirak edenleri söylemek ister misiniz?" şeklinde sorular yöneltti.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Gürler, ilk ifadesini tükenmişlik sendromu ile verdiğinden kabul etmediğini kaydetti. Mahkeme heyeti duruşmayı sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına erteledi.
(Alper Korkmaz - Yusuf Melikoğlu/İHA)

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