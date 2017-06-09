Darbe sanığı tuğamirale 'sen nasıl subaysın?' tepkisi

Eski Tuğamiral Sinan Sürer, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada savunma yaptı. Sürer'in olay gecesinde kullandığı silahın kaç milimetre olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, 'Sen nasıl subaysın? Bir tuğamiral kullandığı silahın kaç milimetre mermi attığını bilmez mi?' diyerek tepki gösterdi.

Eski Tuğamiral Sinan Sürer, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada savunma yaptı. Sürer'in olay gecesinde kullandığı silahın kaç milimetre olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Sen nasıl subaysın? Bir tuğamiral kullandığı silahın kaç milimetre mermi attığını bilmez mi?" diyerek tepki gösterdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davanın öğleden sonraki kısmında sivillere ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan eski Tuğamiral Sinan Sürer'in savunmasının alınmasına devam edildi.



MAHKEME BAŞKANINDAN "SEN NASIL SUBAYSIN" TEPKİSİ

Sürer'in savunmasının tamamlanmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Davanın sanıklarından Gökhan Eski'nin avukatı Sidar Yurtçiçek, Genelkurmay Başkanlığında şehit olan sivillerden bazılarının vücudundan çıkan mermilerin çapının 9 milimetre olduğunu söyledi. Yurtçiçek'in bu mermilerin sanığın beylik tabancasından çıkıp çıkmadığını sorması üzerine Sürer, "Silahlara çok aşina değilim. Tabancamın kaç milimetre mermi attığını bilmiyorum" cevabını verdi. Sürer'in bu sözlerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Sen nasıl subaysın? Bir tuğamiral kullandığı silahın kaç milimetre mermi attığını bilmez mi?" diyerek tepki gösterdi. İzleyici sıralarında oturan bazı müştekilerin ise "Benim oğlum bile bunu biliyor" dediği duyuldu.

(Abdullah Sarıca / İHA)