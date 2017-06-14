'Darbe oldu, Tayyip'i yakalayıp yargılayacaklar' demiş

Eski Pilot Üsteğmen Barış Erdemir, davanın diğer sanıklarından eski Albay Osman Kardal'ın, 'Darbe oldu, yönetim artık TSK'da. Sonrasında Tayyip'i yakalayıp yargılayacaklar' dediğini aktardı.

Eski Pilot Üsteğmen Barış Erdemir, davanın diğer sanıklarından eski Albay Osman Kardal'ın, "Darbe oldu, yönetim artık TSK'da. Sonrasında Tayyip'i yakalayıp yargılayacaklar' dediğini aktardı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın 18. celsesi başladı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Duruşma, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığında görevli olan eski Kurmay Binbaşı Ahmet Durmaz'ın savunmasıyla başladı. Davanın diğer sanıklarından olan eski Kurmay Albay Doğan Öztürk'ün Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunu söylemesi üzerine nizamiyeye gittiğini belirten Durmaz, kendisini ve karargahı korumak için silah aldığını söyledi. Darbe girişimine katılmadığını savunan Durmaz, darbeci değil, mağdur olduğunu iddia etti.

Durmaz, ne kendisinin ne de ailesinin FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını anlatarak, "FETÖ'nün hiçbir okuluna, dershanesine gitmedim, ByLock kullanmadım. Cemaat yapılanması içindeki hiç kimseyle tanışmadım, toplantılara katılmadım. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum" diye konuştu.

Darbe girişimini saat 23.00 sıralarında öğrendiğini kaydeden Durmaz, karargah içinde ne olduğunu bilmediklerini, karargah içine girmeye çalışan polisleri engellemeye çalışmadığını savundu. Durmaz, savcılıktaki ifadesini yönlendirilerek verdiğini öne sürerek, önceki ifadelerini kabul etmedi. Durmaz, mahkeme huzurunda yaptığı savunmasının dikkate alınmasını istediğini söyledi.



KARARGAH İÇİNDE ŞEHİT OLAN VATANDAŞI TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN SANIK SAVUNMA YAPTI

Durmaz'ın savunmasının ardından Genelkurmay Karargahında şehit olan bir vatandaşı Muharebe Merkezi koridorunda bir grup askerle bezle taşırken görüntülenen eski Pilot Üsteğmen Barış Erdemir'in savunmasına geçildi. Darbe girişiminden haberdar olmadığını öne süren Erdemir, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu söyledi. Erdemir, davanın diğer sanıklarından eski Kurmay Albay Osman Kardal ile karşılaştığını, emir komutanın kendisinde olduğunu söylemesi üzerine Kardal'ın emrine girdiğini anlattı. Silahsız bir şekilde Harekat Merkezi girişinde beklerken üst kattan "imdat" sesleri duyduğunu ifade eden Erdemir, şunları kaydetti:

"Bunu kontrol etmek istediğimi söyledim. Bana yukarıdan silah sesleri geldiğini, tehlikeli olduğunu söylediler. Ben bu çağrıya kayıtsız kalamadım yukarıya çıktım. Yukarıda sivil şahsın yaralı olduğunu gördüm. Onun koluna girip güvenli yere götürdüm. 'Ne oldu?' diye sorduğum da 'ne olur bana yardım et' diyordu. Onu revire götürdüm. Durumu ağır olduğu için ambulans istedim ama çatışmalardan dolayı gelemiyordu. Orada karşılaştığım birkaç askerden bana yardım etmelerini istedim. Bir rütbeli kursiyeri bana yardımcı olmaları için görevlendirdiler. Bu fotoğraf bizim yaralıyı revire götürdüğümüzü gösteriyor. İddianamede şahsın şehit olduğu söyleniliyor. Bu doğru değildir, şahıs yaralıdır. Şahıs ölü olsa neden ambulans talep edeyim? Neden revire götürerek kendimi riske atayım? Ülkemizde basit bir futbol maçında bir pozisyon bile çok yönlü olarak araştırılırken, insan hayatı için bu denli önemli olan durum neden çok yönlü araştırılmıyor? Görüntülerin tamamının, 1. kat, -1. kat ile revir görüntülerinin incelenmesini istiyorum."



"OSMAN ALBAY, 'DARBE OLDU, YÖNETİM ARTIK TSK'DA. SONRASINDA TAYYİP'İ YAKALAYIP YARGILAYACAKLAR' DEDİ"

Bez içinde taşıdıkları vatandaşı revire götürmelerinin ardından tekrardan Harekat Merkezine döndüğünü belirten Erdemir, "Biz güvenlik odasında bekletilirken Osman Kardal Albay ve Erhan Binbaşının gece boyunca odaya giriş çıkışları oluyordu. Osman Albay, Erhan Binbaşı, Serkan Binbaşı ve Emre Yüzbaşı aralarında konuşuyordu. Bir konuşmada Osman Albay, Serkan Binbaşı ve Erhan Binbaşına silahlarının yanında olup olmadığını sordu. Serkan Binbaşı 'Bizde bir tane var, bize yeter' dedi. Osman Albaya, 'Silahı kime karşı kullanacaksın?' diye sorduğumda, 'Kim gelirse' yanıtını verdi. Olayların ne olacağını sorduğumda ise 'Darbe oldu, yönetim artık TSK'da. Sonrasında Tayyip'i yakalayıp yargılayacaklar' dedi" ifadelerini kullandı.

Dava, Erdemir'in çapraz sorgusuyla devam ediyor.

(Abdullah Sarıca /İHA)