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'Darbe olacaksa... ' dedi 5 kişiyi öldürdü
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'Darbe olacaksa... ' dedi 5 kişiyi öldürdü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, şizofreni hastası olduğu iddia edilen 29 yaşındaki şahıs 'Darbe olacaksa ilk bu mahalleden başlayacak' diyerek dört evi tek tek dolaşıp 5 yakınını vurarak öldürdü.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, şizofreni hastası olduğu iddia edilen 29 yaşındaki şahıs "Darbe olacaksa ilk bu mahalleden başlayacak" diyerek dört evi tek tek dolaşıp 5 yakınını vurarak öldürdü.
Olay, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 07.30 sıralarında av tüfeğini yanına alan Atılgan K. (29) evlerinin 50 metre ilerisindeki Bekir K.'nın (80) evine giderek zile bastı. Kapının açılması üzerine av tüfeğiyle ateş eden şahıs, yaşlı adamı öldürerek 20 metre ilerideki Mustafa Tokat'ın (80) evine gitti. Burada da şahsı vurarak öldüren Atılgan K. aynı sokaktaki diğer eve geçerek mutfakta 79 yaşındaki Meryem Tokat ve oğlu Hamit Tokat'ı (51) tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Saldırgan şahıs bir diğer evde kendisine kapı açılmayınca yan taraftaki Mehmet Tokat'ın (64) ziline bastı. Kapıyı açıp dışarı çıkan şahsı evin girişinde öldüren Atılgan K., 5 kişi öldürdükten sonra kendi evine geri döndü.

"AMERİKA BENİM YANIMDA"
İhbar üzerine mahalleye giden Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akrabalarını öldürerek kaçmaya hazırlanan cinayet zanlısını yakaladı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Atılgan K.'nın, "Bu köydekiler satılmış ve ajan. Hepsi işbirlikçi. Darbe olacaksa ilk bu mahalleden başlayacak. Amerika benim yanımda" dediği ileri sürüldü.
Jandarma ekiplerinin evinde arama yaptığı Atılgan K.'nın bilgisayarına, cep telefonlarına ve okuduğu kitaplara el konuldu. El konulan kitaplar arasında, "Kürdistan'da iki yıl, Kürdistan tarihçesi ve Hitlerin Ordusu" gibi kitapların yer aldığı belirtildi. 10 yıl önce babası vefat eden cinayet zanlısı Atılgan K.'nın çobanlık yaparak küçükbaş hayvanlarını otlattığı, annesi Hatice K. ile birlikte tek katlı evlerinde yaşadığı öğrenildi. Şizofreni hastası olduğu düşünülen şahısla ilgili güvenlik güçlerine bugüne kadar hiç şikayette bulunulmadığı, şahsın doktor raporu olmadığı ve tedavi de görmediği belirtildi. Olaydan sonra şahsın annesi zarar görebileceği endişesiyle jandarma tarafından mahalleden çıkarıldı. Ölen 5 kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK NEDENİYLE JANDARMA YELEĞİ GİYDİRİLDİ
Jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Cihanbeyli Devlet Hastanesine götürülen cinayet zanlısı Atılgan K.'ye güvenlik gerekçesiyle jandarma yeleği giydirildi. Hastane girişinde "Bütün Ermenilerin canı cehenneme" diyen cinayet zanlısının sürekli gülmesi dikkat çekti. Hastane çıkışında da gülmeye devam eden zanlı Atılgan K., gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna "Hak ettiler" diyerek cevap verdi. Ardından jandarma tarafından ağzı kapanan cinayet zanlısı, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan, olayın ardından Konya Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "12 Haziran 2017 günü saat 07.41 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Bulduk Mahallesi mülki sınırları içerisinde; A.K. (27 yaşlarında bekar, psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen) isimli şahıs yakın ve uzak akraba oldukları anlaşılan 4 ayrı evde ikamet eden M.T. (65 yaşında), M.T. (81 yaşında), B.K. (80 yaşında) ve aynı evde ikamet eden anne M.T. (70 yaşında) ve oğlu H.T. (50 yaşında) isimli şahısları ikamet ettiği evlerine girerek pompalı av tüfeği ile ateş etmek suretiyle 5 (beş) kişiyi öldürmüştür" denildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(H.İbrahim Parlak - Mustafa Beşer - Uğur Sarı /İHA)

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